綠肯定大法官提名人選 在野黨抨擊酬庸、令人失望

總統府今天公布司法院正、副院長及大法官被提名人，藍白立委批評此次提名是酬庸意味濃厚，將司法院應嚴守之超然與獨立性置若罔聞，失望透頂，無法接受；民進黨立法院黨團則表示，比好更好的名單，亮眼也有驚喜。

總統府今天公布7位大法官被提名人，大法官兼院長被提名人為現任國立台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞，大法官兼副院長提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。

此外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，這是一份比好更好的名單，亮眼也有驚喜。此次提名實踐性別平等，提名首位女性司法院長人選，如本次提名名單皆順利通過，全體大法官將達到性別平衡。其次，提名人選中更不乏曾對民進黨執政提出諍言的學者，足見總統賴清德的胸襟，在野黨攻擊綠營提的大法官就是綠的情況，並不存在。

吳思瑤指出，相信此次名單將能獲得社會正向肯定，也期待立法院捐棄政治意識形態，讓司法回歸專業，進行理性專業審查，支持此一名單如期順利通過。

國民黨立法院黨團發出聲明表示，國民黨團對這份名單只有兩句話，「失望透頂、無法接受」。這份名單突顯「賴清德政府用人唯親，重點是自己人、聽話最重要」，更重要的是，總統府在預告憲法法庭死刑違憲嗎，總統府必須對外說清楚講明白。

國民黨團說明，賴總統提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱，更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心，赤裸裸向世人宣告，未來憲法法庭是民進黨中央的附隨組織，何其可悲，何其可惡，國民黨團完全無法接受。

民眾黨立法院黨團也發表聲明指出，總統府此次提名，猶如公然用政治力凌駕司法，將司法院應嚴守之超然與獨立性置若罔聞。此次司法院正副院長被提名人，張文貞係「民主進步黨聲請國會改革法案所指定之鑑定人」，姚立明則為「賴清德競選總統時之競總主任委員」，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人。

民眾黨團強調，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格、適任之憲法守護者。