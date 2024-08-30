監院提出5大違失 進口蛋爭議糾正農業部

監察委員田秋堇、葉大華、蔡崇義今天表示，政府進口雞蛋緊急調度專案，監察院針對農業部監管失責提出五項糾正，此外，案關民間公司商業關係及疑似短報進口稅款部分，則移請檢調單位及財政部查處；相關人員違失責任部分，因檢調仍在偵辦中，監院亦將另案處理。

為因應國內雞蛋產量不足，農業部在去年及前年分別啟動進口雞蛋緊急調度相關計畫，從國外進口1.5億顆雞蛋，由農業部吸收差額，補助經費約8.2億元，但因市場買氣差，隨後又爆發「臭蛋」爭議，最終導致5000多萬顆進口蛋過期；負責進口雞蛋的超思公司更是被在野黨質疑當中有弊端。

葉大華表示，畜產會僅一到兩個人力，就要承辦上億元採購案，最終演變成諸多爭議，實在令人遺憾，希望行政院要引以為鑒，未來關於採購專業、運輸專業、食安專業等，都需要建立更多專業人力。

蔡崇義表示，雞蛋進口不管多緊急，都要依法行政，這次幾乎是放任大家任意進口，以超思為例，幾乎是只要進口來一批雞蛋，看多少錢，畜產會就給錢，這種先斬後奏的模式不對，應改進。

田秋堇表示，農業部在該案有五項嚴重違失。首先，超思公司尚未設立登記，畜產會即與該公司合作進口日本雞蛋採購相關作業；第二、進口雞蛋雖得不適用政府採購法關於驗收之相關規定，但竟然連最基本的雞蛋數量及品質均未進行實質驗收，農業部有未盡責監督畜產會落實把關機制之責。

田秋堇指出，第三、該案更出現違反契約規定，畜產會容許超思公司先行墊付進口雞蛋貨款，並於付款後、交貨前，以代墊貨款匯款單據向畜產會請款，農業部未盡責監督畜產會落實把關機制。第四、畜產會支付款項之行政作業及審核、複查機制存有諸多疏漏。第五、農業部未掌握民間企業自行進口蛋品數量，導致最終還得花大錢進行銷毀。

三位監委指出，畜產會因緊急採購，未依規定要求超思公司於採購巴西雞蛋前先行提供報價單，導致失去評估蛋價主動權；農業部於畜產會採購進口雞蛋時，亦無相關價格查核機制，造成專案進口雞蛋以來，外界屢屢產生蛋價差額補貼風波，農業部應建立完善價格審查制度。