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大法官提名國民黨團嗆完全不接受 林思銘：怎麼給他過？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
總統府今天公布司法院正、副院長張文貞（左一）、姚立民（右一）及大法官被提名人，由副總統蕭美琴（左二）主持，總統府秘書長潘孟安（右二）陪同，蕭副總統致詞並逐一介紹眾人的學經歷。記者許正宏／攝影
總統府今天公布司法院正、副院長張文貞（左一）、姚立民（右一）及大法官被提名人，由副總統蕭美琴（左二）主持，總統府秘書長潘孟安（右二）陪同，蕭副總統致詞並逐一介紹眾人的學經歷。記者許正宏／攝影

總統府今日公告新任大法官被提名人名單，包括被院長提名人張文貞、副院長被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。國民黨立法院黨團表示，這份名單突顯賴清德政府用人唯親，重點是自己人、聽話最重要，國民黨團失望透頂，完全無法接受。

國民黨首席副書記長林思銘說，法界有太多值得尊敬的學者，賴清德總統卻偏偏要提名這些充滿意識形態，且有爭議的人選，藍委內部批評聲不斷；因此，立院在審查人事同意權時，不僅要嚴審，且在投票表決時要「怎麼給他過」？

國民黨團表示，這份名單裡的張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委，政壇有名的政治變色龍，提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱，更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心，赤裸裸向世人宣告。

國民黨團批評，未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織，何其可悲？何其可惡。民進黨要這樣做賤司法嗎？大法官已經不是「酬庸院」，更會變成是「打手院」，國民黨團完全無法接受。

國民黨團提醒賴清德，上會期立法院通過的國會改革法案，相關重要條文幾乎都被現任大法官全數暫時處分，暫緩適用。當然包括人事同意權的部分，立法院9月份開始的第二會期要如何行使人事權？更是充滿各種不確定性及爭議。

國民黨團呼籲，總統府在將新任大法官被提名人名單送至立法院前，必須對國人及立法院說清楚講明白，立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結，立法院要如何行使人事同意權？賴總統不要只會大搞政爭、打壓異己、分配權位，當前的憲政僵局，賴總統必須出來面對。

國民黨 大法官 立法院

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