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大法官提名惹議 民眾黨團：拒絕綠色酬庸

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
賴清德總統今天提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，司法院副院長提名國會觀察文教基金會董事長姚立明。民眾黨立法院黨團批評，張文貞是民進黨聲請國會改革法案所指定鑑定人，姚立明則為賴清德競選總統時競總主任委員，酬庸意味濃厚，民眾黨團將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸。

民眾黨團指出，依據司法院組織法第五條第一項規定「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。」今日總統府公布提名名單，猶如公然用政治力凌駕司法，將司法院應嚴守超然與獨立性置若罔聞。

民眾黨團點名，張文貞是民主進步黨聲請國會改革法案所指定鑑定人，姚立明則為賴清德競選總統時之競總主任委員，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人，如何讓全民相信其能公正無私、中立客觀，符合社會對司法院應公正並獨立超然之期待？又如何讓全民相信賴政府真的有決心要推動司法改革，而不是想把政治黑手伸進司法院，乃至於憲法法庭，破壞我國重要的民主法治分權制衡之原則？

民眾黨團強調，針對任何的人事同意權審查，民眾黨團一向主張嚴審，不負全民所託，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格適任憲法守護者。

司法院 國會改革法案 大法官 民眾黨 民進黨

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