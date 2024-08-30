大法官提名惹議 民眾黨團：拒絕綠色酬庸

賴清德總統今天提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，司法院副院長提名國會觀察文教基金會董事長姚立明。民眾黨立法院黨團批評，張文貞是民進黨聲請國會改革法案所指定鑑定人，姚立明則為賴清德競選總統時競總主任委員，酬庸意味濃厚，民眾黨團將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸。

民眾黨團指出，依據司法院組織法第五條第一項規定「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。」今日總統府公布提名名單，猶如公然用政治力凌駕司法，將司法院應嚴守超然與獨立性置若罔聞。

民眾黨團點名，張文貞是民主進步黨聲請國會改革法案所指定鑑定人，姚立明則為賴清德競選總統時之競總主任委員，酬庸意味濃厚，堪稱歷年來參與政治最深的司法院副院長被提名人，如何讓全民相信其能公正無私、中立客觀，符合社會對司法院應公正並獨立超然之期待？又如何讓全民相信賴政府真的有決心要推動司法改革，而不是想把政治黑手伸進司法院，乃至於憲法法庭，破壞我國重要的民主法治分權制衡之原則？

民眾黨團強調，針對任何的人事同意權審查，民眾黨團一向主張嚴審，不負全民所託，將針對全體被提名人的適格性進行討論，拒絕綠色酬庸，為國家揀選最適格適任憲法守護者。