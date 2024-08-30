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成大教授陳運財獲提名大法官！他主張特赦不等於清白 支持蘇炳坤再審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
陳運財。圖／聯合報系資料照片
陳運財。圖／聯合報系資料照片

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，其中成功大學法律系教授陳運財為大法官被提名人之一，他曾在無辜捲入金瑞珍銀樓搶案的蘇炳坤再審抗告案中擔任鑑定人，主張贊成當時已獲特赦的蘇應享有再審利益。

陳運財為日本神戶大學法學博士，主要研究刑事訴訟法、刑事證據法專題研究、國民法官法，曾任東海大學法律系教授、東海大學法律學院院長，現為成功大學法律系主任及教授。

陳運財的出線，打破蔡政府時期偏重台大幫的現象，但來自成大的背景，也被視為賴總統果然重視台南聲音。

陳運財曾在搜索律師事務所扣押證物釋憲案中擔任鑑定人，主張根據司法院釋字第654號解釋，秘密特權不只保障選任辯護人和接見，更保障接見之間的秘密性，發現真實的需求不應該作為限制秘密特權的理由，他指出應隨國際人權發展來考量，有擴張刑事訴訟法第182條保障的必要性。

另外，曾被控捲入新竹市金瑞珍銀樓搶案的蘇炳坤，因被告郭中雄遭警方刑求而被供出，蘇炳坤最終獲無罪確定判決。蘇炳坤獲總統特赦後，仍爭取再審，台灣高等法院裁准後，檢方提抗告，最高法院曾邀請陳運財等教授進行專家諮詢，釐清是否有再審必要，也創下司法首例。

陳運財當時贊成讓蘇炳坤再審，認為蘇炳坤雖被總統特赦，但特赦是憲法賦予總統的行政特權，但蘇炳坤本質上有罪，如不給開啟再審，對蘇並不公平，應讓蘇享有再審利益。

陳運財。圖／聯合報系資料照片
陳運財。圖／聯合報系資料照片

司法院 成功大學 特赦

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