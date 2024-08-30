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賴清德提名7位大法官 吳思瑤：比好更好的名單

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人選，此外賴總統也提名國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這是比好更好的名單，亮眼也有驚喜。

吳思瑤指出，提名踐行性別平等，提名首位女性司法院長人選，如本次提名名單皆順利通過，全體大法官將達到性別平衡。提名也超越黨派，人選中更不乏有曾對民進黨執政提出諍言的學者，足見賴總統胸襟，更顯見在野黨攻擊「綠營提的大法官就是綠的」並不存在，是不尊重司法權的荒謬評價。

吳思瑤表示，名單也彰顯憲法精神迎向更進步性的價值，正視司法須回應社會發展所遇新時代新挑戰。如院長提名人張文貞所提出的司法新使命，快速變動的科技產業、複雜的社會政治、威權再興對民主憲政的威脅、區域和平與安全，以及影響人類生存條件的氣候變遷等，都足見未來大法官組成極具多元、進步、創新觀點。

吳思瑤指出，相信此一名單將能獲得社會正向肯定，也期待立院捐棄政治意識形態，讓司法回歸專業，進行理性專業審查，支持此一名單如期順利通過。

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