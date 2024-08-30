蕭美琴曝為何提名姚立明：賴總統認為符合社會高度期待

賴清德總統今天提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長，不過姚立明過去政治立場「搖擺」，對於這項提名是否可能引發爭議，總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴表示，賴總統認為姚立明符合設定標準，包含專業性、國際化、進步性及兼顧學術與實務背景等條件，能符合社會高度期待。

姚立明是著名的憲政學者，1995年曾代表新黨當選立委，2006年曾擔任「百萬人民倒扁運動」副總指揮，2014年柯文哲競選台北市長，姚立明擔任競選總幹事，而2024總統大選，姚立明則擔任賴清德競選總部主委。

姚立明政治立場搖擺，也曾公開批評「民進黨是垃圾」，對於賴總統提名姚立明任司法院副院長是否可能引發爭議。蕭美琴說，每一位被提名人都有兼顧理論、實務經驗；姚立明有豐富的法學背景，同時有許多學生，在學術界有一定基礎。

蕭美琴表示，至於在實務界，姚立明有豐富歷練，姚立明被人敬重的特點，能把複雜問題化繁為簡，讓人民能深刻了解，包括過去認為比較複雜及遙不可及的司法改革以及法律問題。