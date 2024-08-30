大法官提名公布 張文貞司法院長、姚立明副院長

副總統蕭美琴30日上午主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，說明總統此次提名四項核心價值，要充實大法官組成的「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。蕭美琴逐一介紹被提名人簡歷，期盼獲得立法院的支持與同意，讓司法院及憲法法庭發揮憲政功能，促進憲政體制健全運作，深化人民基本權利保障。

蕭美琴時表示，今天非常榮幸主持這場記者會，正式向大家介紹總統提名的新任司法院院長、副院長及5位大法官人選。現任司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉及許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元5位大法官，任期將於今年10月31日屆滿。

蕭美琴指出，為使大法官任期順利銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文第5條規定，提名張文貞女士為司法院大法官並為院長、姚立明先生為大法官並為副院長，及何賴傑先生、陳運財先生、王碧芳女士、廖福特先生、劉靜怡女士5位為大法官，將在今天咨請立法院同意。

蕭美琴提到，總統在520就職演說中曾表示，會繼續司法改革，因此正、副院長人選需具持續推動司法改革的決心及領導司法行政的能力。總統也認為，司法體系應以價值領導為重要導向。在徵詢各界意見並審慎思考後，決定提名年輕新銳的國際法律學者張文貞女士擔任大法官並為院長，及因專業卓著，而一路成為跨黨派政治意見領袖的姚立明先生擔任大法官並為副院長。

蕭美琴說，張文貞是首位女性司法院院長被提名人，熟悉司法改革；姚立明富有參與憲政改革經驗，洞悉台灣民主發展脈絡，兩位分別是留學美國、德國的法學博士，都具有憲法學專長。期待這個不同世代、超越黨派的組合，以進步的價值理念，兼容「國民正當法律感情」，領導推動司法改革。賴總統也期許，台灣的司法，不只有「國民法官」，全體的司法官，更應該是「人民的法官」、「全民的法官」，強化人民對司法維護社會公義的信心。

蕭美琴說，其他5位大法官部分，她很榮幸奉賴總統指派擔任提名審薦小組召集人，向各機關、學校、團體徵求優秀適任人選，並請社會各界踴躍推薦或自我推薦。審薦小組以客觀公正的立場，審慎嚴謹的程序，提供人選之諮詢與建議，讓總統核擇提名。她也代表賴總統感謝賴英照、謝在全、林錫堯及陳彥希四位審薦委員們的辛勞與用心。

蕭美琴指出，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。在臺灣民主深化的歷史時刻，大法官扮演維護自由民主憲政秩序的關鍵角色；在國家永續發展的前進道路，大法官發揮引領人權法治進步價值的重要樞紐，並且要與時俱進，要與世界思潮並肩而行。因此，總統這次提名有四項核心價值，要充實大法官組成的「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。