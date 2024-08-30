陳世凱接任交通部長 昔日選區對手立委顏寬恒說話了

行政院長卓榮泰昨宣布，陳世凱接任交通部長，未來上任後，在立法院將面對昔日立委選戰對手、國民黨立委顏寬恒質詢。顏寬恒今在臉書PO文表示，陳過去在台中市第3選區大肚、龍井、烏日擔任議員，期許陳可以拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力。顏寬恒也說，過去因為選舉不免都有攻防和競爭，盼雙方為民眾的福祉努力，未來有機會也可對交通問題一起交換意見。

47歲的陳世凱在2010年台中升格直轄市後，參選台中市第三選區議員，首次參選就當選，還拿下選區最高票1.5萬多票，連任三屆議員。他也2度參選立委，對手都是顏寬恒。他首屆議員期間，前立委顏清標因案遭判刑解職，該選區立委補選，陳世凱獲民進黨徵召參選，挑戰「代父出征」的顏寬恒，當時小輸1000多票落敗；2016年兩人再度在立委選戰中對決，陳世凱仍輸給顏寬恒，但打響知名度。

顏寬恒表示，陳世凱應該對過去服務過的大肚、龍井、烏日區的交通建設有相當的認識與理解，期許陳可以拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力。他在努力的目標包括大慶烏日台鐵高架化、大肚生活圈四號道路、和美大橋聯外道路、高鐵特區周邊快速道路及高速公路匝道及聯外道路優化、國道一號王田交流道機車道改善等，誠摯希望陳可以多加關心與支持。