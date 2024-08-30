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陳世凱接任交通部長 昔日選區對手立委顏寬恒說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨立委顏寬恒。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委顏寬恒。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨宣布，陳世凱接任交通部長，未來上任後，在立法院將面對昔日立委選戰對手、國民黨立委顏寬恒質詢。顏寬恒今在臉書PO文表示，陳過去在台中市第3選區大肚、龍井、烏日擔任議員，期許陳可以拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力。顏寬恒也說，過去因為選舉不免都有攻防和競爭，盼雙方為民眾的福祉努力，未來有機會也可對交通問題一起交換意見。

47歲的陳世凱在2010年台中升格直轄市後，參選台中市第三選區議員，首次參選就當選，還拿下選區最高票1.5萬多票，連任三屆議員。他也2度參選立委，對手都是顏寬恒。他首屆議員期間，前立委顏清標因案遭判刑解職，該選區立委補選，陳世凱獲民進黨徵召參選，挑戰「代父出征」的顏寬恒，當時小輸1000多票落敗；2016年兩人再度在立委選戰中對決，陳世凱仍輸給顏寬恒，但打響知名度。

顏寬恒表示，陳世凱應該對過去服務過的大肚、龍井、烏日區的交通建設有相當的認識與理解，期許陳可以拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力。他在努力的目標包括大慶烏日台鐵高架化、大肚生活圈四號道路、和美大橋聯外道路、高鐵特區周邊快速道路及高速公路匝道及聯外道路優化、國道一號王田交流道機車道改善等，誠摯希望陳可以多加關心與支持。

顏寬恒認為，他過去長期在立院交通委員會，交通部執掌我國陸、海、空的交通監理、營運和政策，除此之外，還有近期飽受國人質疑的觀光旅遊，以及氣象、郵政等，業務包羅萬象，且與民眾息息相關，跟各地方政府的關係密不可分，包括次長陳彥伯在內的交通部團隊都相當的專業，期許陳上任後適才適用、相信專業，一定能為交通部團隊帶來更大的鼓舞。

行政院發言人陳世凱接任交通部長。圖／行政院提供
行政院發言人陳世凱接任交通部長。圖／行政院提供

交通部長 立法院 陳世凱 顏寬恒

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