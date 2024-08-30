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大法官被提名人何賴傑...主張連身條款違憲 曾批江宜樺「歷史留罵名」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
何賴傑。圖／聯合報系資料照片
何賴傑。圖／聯合報系資料照片

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名人選，其中政治大學法律學院教授何賴傑為大法官被提名人之一，他曾主張最高法院分案「連身條款」有違憲疑慮，也曾在太陽花學運時，批評時任行政院長江宜樺「歷史會留下你的罵名」。

何賴傑為德國杜賓根大學法學博士，專長為刑事訴訟法，授課也以刑事訴訟法、證據法、相關實例研究等為主。何賴傑曾擔任死囚聲請最高法院分案要點「連身條款」釋憲案的專家學者。

何賴傑主張連身條款有違憲疑慮，認為如按輪分、隨機方式分案，若又回到原一庭，不違反公平法院原則，但更二連身的方式，會落入原來的法庭，違反法定法官、公平客觀性。

另外，2014年發生太陽花學運，時任行政院長江宜樺下令驅離學生；何賴傑當時曾在臉書批評江宜樺的鎮壓行動，表示「會成為你一輩子的夢魘」，並說六四天安門殷鑑不遠，「歷史會留下你的罵名，大學校園將成為你這一輩子的禁地」。

何賴傑當時也和其餘25名政大法學院教師連署，發聲明表示國家權力與國家暴力只是一線之隔，如果政府將手無寸鐵的所有參與學生都當成暴民，採取同一強度的驅離手段，即有違反比例原則之嫌，下令者與執行者都應負起應負的法律刑事責任。

聲明呼籲，政府應繼續與學生溝通，且政府不應預設前提，以開放態度努力與學生達成共識，且在大法官已明確要求國家應保護集會遊行的安全時，警察應積極遏止及排除對學生和平集會的外在干擾及暴力行為，保護參與集會學生及民眾的安全，免受私人暴力恐嚇而無法行使集會權利。

大法官 太陽花學運 江宜樺

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