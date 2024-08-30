大法官被提名人何賴傑...主張連身條款違憲 曾批江宜樺「歷史留罵名」
總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名人選，其中政治大學法律學院教授何賴傑為大法官被提名人之一，他曾主張最高法院分案「連身條款」有違憲疑慮，也曾在太陽花學運時，批評時任行政院長江宜樺「歷史會留下你的罵名」。
何賴傑為德國杜賓根大學法學博士，專長為刑事訴訟法，授課也以刑事訴訟法、證據法、相關實例研究等為主。何賴傑曾擔任死囚聲請最高法院分案要點「連身條款」釋憲案的專家學者。
何賴傑主張連身條款有違憲疑慮，認為如按輪分、隨機方式分案，若又回到原一庭，不違反公平法院原則，但更二連身的方式，會落入原來的法庭，違反法定法官、公平客觀性。
另外，2014年發生太陽花學運，時任行政院長江宜樺下令驅離學生；何賴傑當時曾在臉書批評江宜樺的鎮壓行動，表示「會成為你一輩子的夢魘」，並說六四天安門殷鑑不遠，「歷史會留下你的罵名，大學校園將成為你這一輩子的禁地」。
何賴傑當時也和其餘25名政大法學院教師連署，發聲明表示國家權力與國家暴力只是一線之隔，如果政府將手無寸鐵的所有參與學生都當成暴民，採取同一強度的驅離手段，即有違反比例原則之嫌，下令者與執行者都應負起應負的法律刑事責任。
聲明呼籲，政府應繼續與學生溝通，且政府不應預設前提，以開放態度努力與學生達成共識，且在大法官已明確要求國家應保護集會遊行的安全時，警察應積極遏止及排除對學生和平集會的外在干擾及暴力行為，保護參與集會學生及民眾的安全，免受私人暴力恐嚇而無法行使集會權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言