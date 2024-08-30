富察上海被捕逾500日 聲援團體呼籲中國確保人權

八旗文化總編輯富察（李延賀）去年3月被上海國安單位拘捕迄今逾500日，多個人權團體今天舉行記者會，呼籲中國政府應確保富察及其他在中國被強迫失蹤的台灣人人權、釋放遭任意逮捕的台灣人。

今天是「國際失蹤者日」，聲援富察連署工作小組、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、民間司法改革基金會與人權工作者李明哲等舉辦記者會，呼籲中國政府應依照國際人權標準確保富察及其他在中國被強迫失蹤的台灣人的人權，並呼籲中國政府立即釋放所有因行使表達自由而遭強迫失蹤或任意逮捕的台灣人。

聲援富察連署工作小組代表王家軒表示，富察去年3月底回上海就消失至今，已經527天了，雖然國台辦有證實富察涉嫌煽動分裂國家，「但至今沒有任何進一步的消息，中國官方沒有正式起訴，他的近況如何，沒有人知道」。

他說，國台辦發言人馬曉光去年5月的時候，說李延賀的案例是個案，不影響兩岸關係，「但事實上我們知道，諸如此類的強迫失蹤的案例在中國層出不窮，而且不分國籍」。

國際特赦組織秘書長邱伊翎引述聯合國強迫或非自願失蹤問題工作組（Working Group on Enforced orInvoluntary Disappearances）的統計，在2023年5月13日至2024年5月10日期間共收到了168個在中國被強迫失蹤的案件。

邱伊翎說，由於中國在司法案件上缺乏透明度，更難以獲得準確的統計資料，「不過民間自各方管道統計，近10年就有高達857位台灣人在中國被強迫失蹤或任意逮捕，其中甚至不包含因涉案而遭限制人身自由、非法拘禁或其他黑數等情況」。

對於中國急遽緊縮的公民空間，王家軒表示擔憂，「據我所知，有些中國作家本來有跟台灣有合作計畫的，但因為富察的案子讓大家風聲鶴唳，本來想在台灣出版的書因此不敢出版了。我相信這對台灣人了解中國大陸的思想文化、文學成就都是不利的」。

對於中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，李明哲說，未來只要中國政府認為你是「台獨」，就可以直接判刑，縱使根本不在法庭。

他呼籲，希望台灣政府透過外交管道和與中國或香港簽署雙邊引渡協議的國家交涉，避免未來再發生台灣人民被引渡至中國受審的情形。