被提名為司法院長 張文貞：總統說觀察我很久了

司法院長許宗力任期將在今年10月31日屆滿，賴清德總統今天提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長並為大法官。張文貞表示，她的提名如果獲得立法院的信任、同意，身為司法院長，她最重要的任務，是建構法院的社會信任，以及捍衛民主社會的法治與人權；她也期待，法院要有效進行社會對話，成為台灣在全球民主憲政領航下的「法院2.0」。

張文貞是首位司法院長被提名人，她表示，賴總統請她擔任司法院長的那一次，是總統與她的第一次見面，總統直言「他觀察我很久了」，她衷心感謝總統的信任，這個職務的承擔是重中之重。

張文貞表示，「我們的法院正面臨嚴峻的挑戰，我們的法官跟司法基層人員長期過勞」，優秀法官人才流失，快速變動的科技、產業、社會、政治，都給法院極大的壓力，社會對法院的信任也難以提升，這在在都衝擊了作為民主憲政國家最重要的法治，以及扮演其中關鍵的法院及法官。

張文貞表示，她最重要的任務是建構法院的社會信任，以及捍衛民主社會的法治與人權。在建構法院的社會信任上，面對過勞與人才流失的困境是其中的關鍵，她會從基層法官及司法人員的角度切入 ，結合包括律師界、法學界、ＮＧＯ等各部門的力量，積極優化司法程序。

張文貞說，法院人力不足跟案件量激增，不是台灣獨有的困境，與台灣脈絡非常相似的南韓、新加坡，比我們更早因應，有很多措施，包括建立資訊系統協助案件流程，推動Ｅ化法院工程來提升司法效能，「我們的法官不能被海量的案件跟紙本書類所淹沒」，法官的專業能力，必須在案件的實質上有效發揮，法官才有尊嚴，本其公正獨立及專業，有效回應社會的深切期待。

張文貞表示，過去幾年的司法改革，許多機制已經建立並且開始運行，她會在這個基礎上，結合各方努力，整合相關資源，積極落實、持續推動。

在捍衛民主憲政的法治與人權上，張文貞說，台灣有相對成熟的機制，不論是憲法法庭或各級法院，都持續發揮重要的功能。當前全球各國的法院都面臨很多全新的議題，像是新興科技對人權帶來的風險、威權再興對民主憲政的威脅、區域和平與安全，以及影響人類生存條件的氣候變遷。

張文貞表示，當這些議題需要法院的適切回應時，「我們的法院會受到很大的挑戰，我們的法院在公正獨立、依法裁判、定紛止爭的角色外，也要善用司法的制度基礎與程序條件，有效進行法院的社會對話，成為台灣在全球民主憲政領航下的「法院2.0」。