廖福特被提名大法官...他是民進黨仲裁會主委 曾擔任中天換照案鑑定人
總統府今天公布司法院正、副院長、大法官提名名單，其中中央研究院法律學研究所研究員、民進黨中央黨部仲裁委員廖福特為大法官被提名人之一，他曾擔任中天新聞換照案聽證會鑑定人，主張「不是給予執照，就永久持有，換照審查時也要達標」。
廖福特為東海大學法學士、台北大學法學碩士、牛津大學法學博士，是台灣國際人權法學者，研究領域包括人權法、國際法、憲法、歐洲法。他現為民進黨中央黨部仲裁委員，曾任總統府人權諮詢委員會副主委、台灣民主基金會執行長、台灣國際法學會秘書長、外交部諮詢委員。
廖福特曾是中天換照案聽證會的鑑定人，認為中天新聞2014年到2020年期間，開罰件數、範圍與罰款總和都是新聞台最高的，開罰範圍幾乎涵蓋衛星廣播電視法27條所有類型，包括妨害兒童或少年身心健康、妨害公共秩序或善良風俗與製播新聞違反事實查證原則。
廖福特當時也主張，廣電資源稀有，應妥善分配管理，持續審查，「不是給予執照，就永久持有，換照審查時也要達標」。
懲戒法院前院長李伯道被控四度性騷擾女部屬，司法院請法官評鑑委員會對李個案評鑑，法評會直到監察院率先彈劾李伯道後才建議撤職；另李也被控霸凌、羞辱女工友、女科長，法評會也搬出「司法院曾以新聞稿讚揚李伯道任內改革有功」，決議個案評鑑不成立，當時法評會遭外界批評官官相護，而廖福特也為法評會委員之一。
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