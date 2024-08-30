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藍要林右昌辭秘書長 前發言人：蔣萬安、侯友宜比照嗎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌前發言人游本明回應，如果按照國民黨這樣子的邏輯，那是否蔣萬安和侯友宜，也早該要下台和道歉呢？記者游明煌／翻攝
林右昌前發言人游本明回應，如果按照國民黨這樣子的邏輯，那是否蔣萬安和侯友宜，也早該要下台和道歉呢？記者游明煌／翻攝

大日開發行賄基隆市府案官商11人被起訴案再延燒，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今批林當8年的市長，他的官員長期勾結廠商收賄，要求林右昌辭秘書長，接受司法調查。林右昌前發言人游本明回應，如果按照國民黨這樣子的邏輯，那是否蔣萬安和侯友宜，也早該要下台和道歉呢？

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，日前官商11人被起訴，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今開記者會表示，行賄案在林右昌任內爆發，他的二名官員長期勾結廠商，林當8年的市長，還甩鍋給國民黨前市長張通榮，要求林右昌辭秘書長，接受司法調查。

鄭麗文說，民進黨執政遇甩鍋一點都不稀奇，林右昌在基隆都當了8年的市長，行賄案還扯國民黨前市長張通榮，如果賀姓技正是前市長的親信，那為何前市長時沒有出事，卻在林右昌任內爆發弊案，行賄案的人事物清清楚楚，林右昌是不是慌了、怕了，才亂咬一通。

游本明說，針對大日行賄案起訴一事，林右昌對司法案件的態度，就是毋枉毋縱，該怎麼辦就怎麼辦，涉案被起訴的賀姓技正，就是前市長張通榮時代所進用的人，他跟誰的關係，國民黨應該比誰都清楚，如果按照國民黨這樣子的邏輯，那是否蔣萬安和侯友宜，也早該要下台和道歉呢？

游本明表示，國民黨果然離基隆人非常遙遠，到現在都還不知道到底為何會有超過4萬基隆選民，站出來連署讓罷免案成立，謝國樑上任以來，市政不僅沒有進步，反而倒退，盡推一些大灑幣的政策，這才是基隆人願意站出來的原因。

民進黨議員鄭文婷表示，謝國樑找來鄭麗文這支大炮想要轟林右昌，結果根本就是張飛打岳飛，亂打一通。鄭麗文完全不了解基隆的政治環境，更不了解基隆的生態，所以她不知道賀姓技正就是張通榮的重臣、心腹，更是現任交通處長王圳宏的好朋友。

鄭文婷說，按照謝國樑的邏輯，王圳宏是不是應該要說一說賀姓技正收賄，他到底知不知情，有沒有參與。奉勸鄭麗文不要人家拿稿給你念你就照念，完全不了解事實狀況照稿念的結果只會讓自己出糗。

國民黨 基隆 林右昌

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