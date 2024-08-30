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瞄準2026？何欣純：參不參選等黨中央程序公告再說

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
民進黨立委何欣純（右）今早接受廣播專訪，是否參選2026台中市長？何欣純未明確表態，只說「等黨中央公告程序再說」。圖／擷取自POP Radio YT頻道
民進黨立委何欣純（右）今早接受廣播專訪，是否參選2026台中市長？何欣純未明確表態，只說「等黨中央公告程序再說」。圖／擷取自POP Radio YT頻道

民進黨立委何欣純布局2026，今年初以來跨出立委選區，配合在地議員會勘曝光，也踏入民進黨立委蔡其昌的中一選區。何欣純今天接受廣播專訪表示，針對2026，參不參選等黨中央程序公告再說，他尊重黨中央與黨主席決定；「蔡其昌是老大哥」，兩人沒有談過2026。

主持人問何欣純是否做好2026參選準備？何未明確表態，只說「做好爭取建設、確保中央資源到台中市的準備」，爭取更多人認同與支持。

何欣純是台中第七選區4屆立委，在民進黨內親新系，派系色彩不明顯。何欣純說，大家都是很友好，跳脫到政黨以外，只要對台中市好的，派系不是那麼重要，「我的顏色沒有那麼清楚」

何欣純說，對台中有想法、願景的人，不分顏色的政治人物都有，對民進黨而言，台中市是艱困選區；像蔡其昌也很強，他是我的老大哥，兩人感情很好，現階段就依照黨的遊戲規則，會協調好對外，黨的遊戲規則、黨主席態度她都尊重，她現在要確保中央資源到台中，解決台中未竟的重大建設、產業發展問題。

她強調，她現在到處走，幫忙在地議員會勘，有需求就去幫忙；至於國民黨可能對手？何欣純說，地方上都在談立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔，其實在地方上常碰面，他們都有在走動、準備；台中市是搖擺州，即使現在國民黨立委6席、民進黨4席，但不見得以顏色為投票傾向。

她強調，台中捷運應該同時進行，像是藍線、藍線延伸、橘線等，橘線延伸要到清水，也要有軌道進入豐原，原縣區的交通路網要建構好，在捷運規畫施工的10幾年間，大眾運輸系統要加強，偏鄉公車補貼、幸福巴士等，她要求中央要支持；台74線快速道車流量飽和，目前正增闢匝道，若仍有問題就要中央來協助。

何欣純 台中市 民進黨

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