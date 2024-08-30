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司法院新任人事提名 國民黨：對大法官崇高地位的羞辱
有關總統府公布司法院正副院長、及新任大法官提名人選，國民黨今日表示，民進黨過去這段時間內在釋憲案上無往不利，已經造成外界對於大法官中立性以及獨立性的質疑。現在賴清德的提名，是對於大法官在司法崇高地位上的羞辱。
總統府今天提名台灣大學法學院特聘教授張文貞擔任司法院長、提名國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，至於其餘5位大法官提名人分別為，政治大學法律系教授何賴傑、成功大學法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。
國民黨表示，以往大法官提名會審酌專長的平衡，但是賴清德這次提名7位中，有6位來自學界，只有1位是行政法院出身，學界中也都沒有民事法學者，過度偏向學界象牙塔裡的憲法法院，恐怕會離人民越來越遠。
針對司法院長提名人張文貞，國民黨表示，其為民進黨國會改革釋憲案聲請方推薦的學者專家，獲得賴清德的提名，只是為了要確保司法院長許宗力意志的延續，足見賴清德封殺國會改革的意志堅定。此外，賴清德提名自己選總統的競選總部主任委員姚立明，擔任司法院副院長，兼任大法官，不但是赤裸裸的酬庸，更是對於大法官職權最大的汙衊。
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