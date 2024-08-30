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總統府公布大法官提名人 翁曉玲：台灣法律界沒優秀人才？

聯合報／ 記者王千豪屈彥辰／台北即時報導
總統府今公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明獲提名為司法院副院長。國民黨立委翁曉玲直言，她瞠目結舌，台灣法律界沒有更優秀的人才了嗎？圖／聯合報系資料照
總統府今公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明獲提名為司法院副院長。國民黨立委翁曉玲直言，她瞠目結舌，台灣法律界沒有更優秀的人才了嗎？圖／聯合報系資料照

總統府今公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明獲提名為司法院副院長。國民黨立委翁曉玲直言，她瞠目結舌，台灣法律界沒有更優秀的人才了嗎？除現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳比較沒有政治色彩，其餘大法官提名人都有鮮明的政治性。

賴清德總統提名張文貞擔任司法院長、提名姚立明擔任司法院副院長，其餘5位大法官提名人分別為，政治大學法律系教授何賴傑、成功大學法律系教授陳財運、王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。

翁曉玲表示，張文貞擔任國會改革法案釋憲案的鑑定人，從頭到尾就是反對國會改革法案，過去不管在同婚釋憲案、通姦罪處罪化的釋憲案當中，張文貞都跟現在的大法官、民進黨政府站在同一陣線，當時也都是擔任鑑定人，所以張文貞就是民進黨政府的法律打手。

談及姚立明，翁曉玲直指，姚立明就是一位典型的政客，根本沒有任何法學著作，也沒有在做法學研究，對於姚立明的印象不就是政治名嘴嗎？這種人當司法院副院長，她很懷疑姚立明當大法官之後，有沒有辦法寫釋憲文，讓沒有做研究的人才當大法官實在有夠糟糕。

至於其他5位大法官提名人，翁曉玲說，除王碧芳比較支持外，其餘人都不適合。何賴傑這次連署反對國會改革法案；廖福特就更不用說，很多法律見解就是台獨、就是挺綠的台獨派。

國民黨立委李彥秀也說，賴清德的用人，果然超越大家的想像與極限，司法院副院長需要的是公正超然的立場與良好的社會形象，姚立明大選期間擔任賴清德競選總部主委，不斷攻擊與批評國民黨與民眾黨候選人，卻在半年後華麗轉身，「姚身一變」，成為司法院副院長，完全不恰當，也不適任。

李彥秀指出，大法官被提名人廖福特，更是現任民進黨仲裁委員會主委，直接從民進黨的仲裁者，變成憲法的仲裁者。賴清德的用人哲學黨國不分，用人唯親，獨斷獨行，不但破壞民主憲政，更是跌破大家的三觀。

司法院 大法官 姚立明 翁曉玲

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