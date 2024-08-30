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228基金會辦連翹自由節活動 深化民眾對自由人權認知

中央社／ 台北30日電

228基金會首次舉辦以藝術、戲劇演出為主軸的「連翹自由節」，探究228至白色恐怖時代的台灣故事，228基金會董事長薛化元今天說，期盼這次活動，可以深化民眾對歷史及自由、民主、人權的認識，成為社會對話、良性溝通的橋梁。

財團法人228事件紀念基金會今天舉行「連翹自由節─清醒時光」記者會，宣布將首次舉辦以藝術、戲劇演出為主軸的「連翹自由節」活動，藉由戲劇、短片與講座等多元媒介，兼跨228國家紀念館與牯嶺街小劇場，用創新手法與介入精神，探究228至白色恐怖時代的台灣故事。

「連翹自由節─清醒時光」自8月31日至11月2日止，在228國家紀念館及牯嶺街小劇場共有海島演劇「瀑布」、三缺一劇團「來自清水的孩子」、銀河谷音劇團「愛畫畫的波波」等3齣戲劇、7場演出，還有4場228短片集加映後座談。

薛化元致詞時表示，228事件與白色恐怖是台灣歷史上的重大傷痛，過去卻在強人威權統治下被迫噤聲。因此，大多數民眾往往只透過學校教科書了解這段歷史，但又限於篇幅，使許多民眾難以深入了解台灣這段複雜且充滿傷痕的過往。

薛化元說，為了進一步加深民眾對這段歷史的認識，228基金會舉辦「政治犯的囚房隨想─陳武鎮人權藝術創作展」、「連翹自由節─清醒時光」等活動，希望透過多元方式，進行228事件、白色恐怖、人權等教育推廣工作。期盼這次活動，可以深化民眾對歷史及自由、民主、人權的認識，成為社會對話、良性溝通的橋梁。

「連翹自由節─清醒時光」策展人鴻鴻（閻鴻亞）說，「台灣連翹」典出吳濁流書寫228台灣的先驅著作。「連翹」即「黃藤枝」，早年為台灣普遍種植於住家旁做圍籬之用，卻常因修剪而不能出頭。然其根卻堅毅盤錯，無法修剪。吳濁流隱喻台灣必須守好自己的根，終將能得自由。「連翹自由節」便以此為典。

鴻鴻說，「清醒時光」則呼應5月的青鳥行動。年輕人自發覺醒，以充滿創意的文化實踐，投入追求民主的運動。以此主題讓台灣的新世代可清醒地省思與面對自我身分定位和認同。

藝術家陳武鎮表示，這是他第3次在228國家紀念館舉辦展覽，能在這個歷史場域展示他的藝術創作，深具意義。過去他被以「叛亂罪」判刑2年，不管是在監獄中所遭受的不平對待，出獄後面對社會的排擠等，在這段日子裡所遭遇的傷痛，都驅使他將這些苦難，用畫筆記錄、用雕刻刀刻劃下來，希望藉此提醒台灣人，勿忘這段曾遭受228事件及白色恐怖蹂躪的歷史。

人權 白色恐怖 紀念館

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