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海軍2840億造7艘國造潛艦 預算高峰期一年321億

中央社／ 台北30日電

114年度國防預算書今天送抵立法院，海軍共編列民國114年至127年、新台幣2840億8080萬元的持續預算打造7艘潛艦，雖114年僅約20億，但115年起開始上升，116年至124年每年高於200億，預算高峰期則在120年的321億元。

為強化水下戰力並建立嚇阻力量，台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）於民國112年9月28日舉行命名暨下水典禮，目前進行泊港測試（HAT），預料近期將進行海上測試（SAT）。

行政院8月22日表示，行政院長卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。

民國114年度國防預算書上午已送抵立法院，針對潛艦後續艦規劃，海軍在預算書提到，「潛艦國造第3階段後續艦籌建（海鯤號潛艦後續艦）案」，總預算2840億8080萬元，自114年執行至127年、共14年，雖然114年預算僅20億元，但115年大幅上升至170億元，且116年至124年每年預算均高於200億元，預算高峰則在120年，為321億元。

海軍在預算書中指出，潛艦具備不對稱戰力，為因應敵情威脅，必須滿足平、戰時任務需求，因此啟動潛艦國造，以符合防衛作戰實際需求。

國防預算 海軍 潛艦國造

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