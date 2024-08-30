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司法院長被提名人張文貞：改善法官過勞捍衛民主憲政

中央社／ 台北30日電

總統府今天公布大法官被提名人，大法官兼院長被提名人張文貞表示，當今法官與基層司法人員長期過勞，優秀人才流失，社會對法院的信任也難以提升，因此她未來重要任務是建構法院的社會信任，以及捍衛民主憲政的法制與人權。

總統府今天公布7位大法官被提名人，大法官兼院長被提名人為現任國立台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞；大法官兼副院長提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。

此外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

張文貞致詞時透露，賴總統請她擔任司法院院長那次，只是兩人的首次見面，也才知道被賴總統觀察很久了，「我衷心感謝這個信任」。

張文貞說明，這個職務是重中之重，當今法院面臨嚴峻挑戰，法官、基層司法人員長期過勞，優秀法官人才流失，且快速變動的科技產業、複雜的社會政治都給法院極大壓力，社會對法院的信任也難以提升，在在衝擊民主憲政國家的法制。

張文貞指出，未來提名若獲得立法院同意，接續的重要任務就是建構法院的社會信任，捍衛民主憲政的法制與人權。

張文貞談及，面對法官與基層司法人員過勞，以及人才流失困境，她將從基層法官、司法人員角度切入，結合律師界、法學界，以及NGO等力量，積極優化司法程序，參考南韓、新加坡因應措施，包括建立資訊系統協助案件流程、推動E化法院工程提升司法效能等。

張文貞強調，法官不能被海量案件跟紙本淹沒，法官專業能力必須在案件實質上有效發揮，法官才能有尊嚴、公正、獨立及專業，且能有效回應社會深切期待，而過去幾年司法改革機制已經建立，並且運行，她後續將以此為基礎，持續結合各方努力、整合相關資源，積極推動。

談到捍衛民主憲政的法制與人權，張文貞解釋，當前全球法院都面臨很多全新議題，像是新興科技對人權帶來風險，威權再興威脅民主憲政、區域和平，以及影響人類生存條件的氣候變遷等，因此法院在公正獨立、依法裁判、定紛止爭的角色之外，也要善用司法制度基礎與程序條件，有效進行法院的社會對話，成為台灣在民主憲政領航下的法院2.0。

司法院 大法官 民主憲政

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