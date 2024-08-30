京華城案延燒 簡舒培指黃珊珊不敢說清楚

京華城案風波持續延燒，台北地檢署辦案人員今天早上到民眾黨主席柯文哲住家搜索。台北市議員簡舒培今天受訪表示，立委黃珊珊在該案也扮演角色，為什麼柯文哲第二任突然提高給容積率？尤其黃珊珊擔任副市長期間，沈慶京到底有沒有找？到底陳情什麼？為什麼不敢講清楚？這也是不尋常的地方。

簡舒培表示，多次強調台北市前副市長、立委黃珊珊在這京華城案扮演角色，不是簡單人物，為什麼柯文哲在第二任期時，突然給到840％容積率，最重要關鍵不是應曉薇，因為黃珊珊擔任議員有21年經驗，也是當時負責與議會的總聯絡人，對於議員陳情案都理解，京華城爭取容積率的陳情也有給黃珊珊。

簡舒培說，最重要關鍵是2019年10月上任副市長的黃珊珊，在這案子內沒有阻止柯文哲違法給容積率，也沒有提醒而讓柯文哲做下這個決定，黃扮演什麼角色到現在都沒有講清楚，政治人物應該講清楚說明白，為什麼沒有阻卻柯核給容積率。

此外，黃珊珊擔任副市長時，沈慶京到底有沒有找黃？到底陳情什麼？為什麼不敢講清楚，這也是不尋常的地方。

媒體詢問，應曉薇是不是沈慶京的棋子？簡舒培說，應是接受服務案，而議員協調大部分都要依法依情，如果違法，那是誰同意違法？是握有行政權的市長嗎？應從2018年協調30幾次，如果有用不需要到30多次，後面真正幾次關鍵點就是柯文哲。

簡舒培說，應曉薇一直棄兒不捨陳情服務，是對於選民的承諾，但還是要回歸到柯文哲為什麼核給？應的服務很到位，但不是改變這件事情的關鍵，「但應曉薇有很多的選民服務，違法的話要接受調查。」

另外，針對京華城是否要停工？簡舒培說，如果是違法獲得的容積，現在不喊停，屆時就會變成違建，到時候收回來也來不及，這麼多人列為被告，蔣萬安要宣布停工，避免蓋完蓋成之後，就收不回來，要替台北市民守住。