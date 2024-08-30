大法官被提名人劉靜怡...主張黨產條例合憲 曾調柯文哲器捐摘取資料

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，人選多為學者出身，而台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡為大法官被提名人之一，她曾向台大醫院調閱柯文哲任職期間進行無心跳者器捐摘取資料，也是黨產條例、軍改釋憲案的鑑定人。

劉靜怡為台灣大學法律研究所碩士、美國哈佛大學法學碩士、芝加哥大學法學博士，研究領域包括憲法、資訊法與資訊政策、科技法與科技政策、新聞法與傳播法、人權法、基礎法學；她現為中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授。

劉靜怡曾擔任軍改釋憲案鑑定人，認為經濟社會條件變動影響年金制度支付能力，非制度設立之初就能預料，年金制度需有調整可能性，避免因退撫基金的提撥費率與給付數額一成不變，對現職、退休者帶來重大損害。

劉靜怡在黨產條例釋憲案中也為專家學者，提供鑑定意見，她認為黨產條例規定不違反法律禁止溯及既往原則、比例原則。

另外，劉靜怡曾向台大醫院申請提供時任台北市長、台大醫師柯文哲等人，1988年到2013年間任職期間進行無心跳者器捐摘取等資料，遭到拒絕；劉提起行政訴訟，最高行政法院認為，台大醫院針對1994年到2007年清查154名器捐者病歷等資料，這是公開政府資訊，應提供而不得拒絕。