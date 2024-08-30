快訊

賀錦麗的時尚密碼：美國總統大選的腕錶政治學

京華城都委會議一面倒反對 委員早示警「害怕到時候有問題」

確定了？iPhone 16 Pro「超準確金色」台灣曝光長這樣 網嗨：真的會買

大法官被提名人劉靜怡...主張黨產條例合憲 曾調柯文哲器捐摘取資料

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
劉靜怡。圖／聯合報系資料照片
劉靜怡。圖／聯合報系資料照片

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，人選多為學者出身，而台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡為大法官被提名人之一，她曾向台大醫院調閱柯文哲任職期間進行無心跳者器捐摘取資料，也是黨產條例、軍改釋憲案的鑑定人。

劉靜怡為台灣大學法律研究所碩士、美國哈佛大學法學碩士、芝加哥大學法學博士，研究領域包括憲法、資訊法與資訊政策、科技法與科技政策、新聞法與傳播法、人權法、基礎法學；她現為中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授。

劉靜怡曾擔任軍改釋憲案鑑定人，認為經濟社會條件變動影響年金制度支付能力，非制度設立之初就能預料，年金制度需有調整可能性，避免因退撫基金的提撥費率與給付數額一成不變，對現職、退休者帶來重大損害。

劉靜怡在黨產條例釋憲案中也為專家學者，提供鑑定意見，她認為黨產條例規定不違反法律禁止溯及既往原則、比例原則。

另外，劉靜怡曾向台大醫院申請提供時任台北市長、台大醫師柯文哲等人，1988年到2013年間任職期間進行無心跳者器捐摘取等資料，遭到拒絕；劉提起行政訴訟，最高行政法院認為，台大醫院針對1994年到2007年清查154名器捐者病歷等資料，這是公開政府資訊，應提供而不得拒絕。

台大醫院 台灣大學 黨產

延伸閱讀

誰指示、引薦核給京華城容積？ 簡舒培籲柯文哲據實以報

調廉搜索柯文哲住家 國民黨：期望司法毋枉毋縱

柯文哲記者會不信者不信 王鴻薇：說法對外難服眾

柯文哲陷京華城案 王鴻薇：官司凶多吉少

相關新聞

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人...

人物／政治變色龍 姚立明從新黨到賴清德選戰心腹

總統府公布大法官提名名單，最大亮點莫過於姚立明被提名為司法院副院長。姚立明在2024年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，...

影／檢調搜索柯文哲辦公室 黃珊珊：配合調查

檢調偵辦京華城案，上午搜索柯文哲位於台玻大樓的辦公室，檢調人員在柯文哲辦公室搜查近2個小時，帶走一大箱資料跟兩台桌上型電...

京華城案延燒 簡舒培指黃珊珊不敢說清楚

京華城案風波持續延燒，台北地檢署辦案人員今天早上到民眾黨主席柯文哲住家搜索。台北市議員簡舒培今天受訪表示，立委黃珊珊在該...

大法官被提名人劉靜怡...主張黨產條例合憲 曾調柯文哲器捐摘取資料

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，人選多為學者出身，而台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡為大法官被提名人之一，...

唯一司法官！王碧芳獲提名大法官 曾承審關廠工人、文林苑都更案

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名人選名單，其中最高行政法院審判長王碧芳為大法官提名人選之一，也是賴清德總統提名的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。