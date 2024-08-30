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太平洋島國論壇領袖會議：台灣參與地位不變

中央社／ 記者30日電

中國透過索羅門群島等太平洋島國，試圖在第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）中排除台灣參與地位。不過，PIF領袖會議今天發布公報指出，各國領袖重申1992年PIF領袖公報所確立的、即台灣以「台灣/中華民國」名義參與PIF的地位不變。

第53屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）26日在東加王國（Tonga）首都努瓜婁發（Nuku'alofa）登場。論壇會員國包括澳洲、紐西蘭、台灣的太平洋友邦及其他太平洋島國，共計18國，另有副會員、觀察員，以及包括美國、日本、加拿大和歐盟等國在內的論壇「對話夥伴（DialoguePartners）」。

PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，台灣自1993年起以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic ofChina）」名義，作為「發展夥伴（DevelopmentPartner）」持續參與論壇相關機制與活動，今年再度由外交部政務次長田中光率領代表團參加。

澳洲媒體日前披露，中國指使索羅門群島推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位。但澳洲與美國等傳統盟友也加強在南太外交及安全合作，以維持其影響力。

根據PIF章程，論壇決議採各國領袖的共識決。PIF由18個成員國組成，包括帛琉、吐瓦魯以及馬紹爾群島等友邦，任何國家都難憑一己之力左右PIF決議。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）公開表態，支持台灣在PIF的地位不變，並強調論壇的決定必須採共識決。

澳洲外交貿易部指出，澳洲重視與包含台灣在內的太平洋地區發展夥伴持續合作，支持自1992年以來為促進會員國在論壇期間與台灣交流所設立的現行安排。

台灣以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic ofChina）」名義參與「太平洋島國論壇」對話，這一地位是根據1992年PIF領袖公報所確立的，並在1999年及2010年的PIF領袖公報中獲得重新確認。

PIF經過數日討論，PIF領袖會議今天發布公報指出，

在「PIF與台灣/中華民國關係」的部份，PIF領袖重申1992年PIF領袖關於「台灣/中華民國」的決定，即台灣以「台灣/中華民國」名義參與PIF的地位不變。

太平洋島國的重要性不僅在於其獨特的地理位置，更是因其在海運路線、電信基礎設施及關鍵資源等方面的重要性，使其成為各大國追逐的國際安全與經濟利益的關鍵地區。

PIF 澳洲

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