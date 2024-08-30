快訊

賀錦麗的時尚密碼：美國總統大選的腕錶政治學

京華城都委會議一面倒反對 委員早示警「害怕到時候有問題」

確定了？iPhone 16 Pro「超準確金色」台灣曝光長這樣 網嗨：真的會買

影／籲林右昌辭秘書長受司法調查 鄭麗文：執政8年還甩鍋藍！

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今天開記者會表示，要求林右昌辭民進黨秘書長，接受司法調查。記者游明煌／攝影
國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今天開記者會表示，要求林右昌辭民進黨秘書長，接受司法調查。記者游明煌／攝影

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，日前官商11人被起訴，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今開記者會表示，行賄案在林右昌任內爆發，他的二名官員長期勾結廠商，林當8年的市長，還甩鍋給國民黨前市長張通榮，要求林右昌辭秘書長，接受司法調查。

鄭麗文說，民進黨執政遇甩鍋一點都不稀奇，林右昌在基隆都當了8年的市長，行賄案還扯國民黨前市長張通榮，如果賀姓技正是前市長的親信，那為何前市長時沒有出事，卻在林右昌任內爆發弊案，行賄案的人事物清清楚楚，林右昌是不是慌了、怕了，才亂咬一通。

鄭麗文呼籲林右昌辭去民進黨秘書長，坦然面對司法調查，大日廠商被檢調搜索、起訴，林右昌任內的官員長期勾結廠商收賄，她向賴清德總統喊話，如果查弊沒有分顏色，此刻就是最好考驗的時刻，讓林右昌接受調查，如今柯文哲都查了，檢調今天搜索柯宅，現在剩林右昌。但林右昌在民進黨秘書長的位置，有誰敢查？

鄭麗文表示，柯文哲可能被約談，台北市政府出問題，柯要面對司法的調查，台北市上辦到市長，她要請教賴清德，上任後不是說不分顏色親疏，打擊黑金、貪瀆嗎，鄭文燦可以被押、柯文哲可以被查，檢調會不會投鼠忌器怕林右昌背後的大老闆賴清德嗎，不辭黨職誰敢辦林右昌。

鄭麗文要求罷樑團體應該公開謝罪、道歉，因為罷免已無正當性，製造對立、社會恐慌，居心何在？要求對所有基隆市民謝罪道歉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，大日行賄案已偵結起訴，是林右昌任內的官員涉貪收賄，林右昌前市府發言人游本明竟把責任推給前市長，「神也是你，鬼也是你」，市民的眼睛是雪亮的，盼司法能更深入的調查。

國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今天開記者會表示，要求林右昌辭民進黨秘書長，接受司法調查。記者游明煌／攝影
國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今天開記者會表示，要求林右昌辭民進黨秘書長，接受司法調查。記者游明煌／攝影

林右昌 鄭麗文

延伸閱讀

【即時短評】貪官起訴罷免失正當性 林右昌甩鍋戰開跑

藍指罷樑遮掩林右昌市府涉弊 綠反擊：藍貪官硬扯林的人

【重磅快評】作假帳剛好還林右昌公道？民進黨刷新三觀

大日行賄起訴 凌濤：罷樑僅為掩蓋林右昌市府涉弊

相關新聞

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人...

人物／政治變色龍 姚立明從新黨到賴清德選戰心腹

總統府公布大法官提名名單，最大亮點莫過於姚立明被提名為司法院副院長。姚立明在2024年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，...

大法官被提名人劉靜怡...主張黨產條例合憲 曾調柯文哲器捐摘取資料

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，人選多為學者出身，而台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡為大法官被提名人之一，...

唯一司法官！王碧芳獲提名大法官 曾承審關廠工人、文林苑都更案

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名人選名單，其中最高行政法院審判長王碧芳為大法官提名人選之一，也是賴清德總統提名的...

影／籲林右昌辭秘書長受司法調查 鄭麗文：執政8年還甩鍋藍！

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，日前官商11人被起訴，國民黨中央黨部基隆守護小...

張文貞被提名司法院長...主張國會改革違憲 曾任同婚、通姦除罪鑑定人

總統府今公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，她曾是同婚、通姦除罪化釋憲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。