影／籲林右昌辭秘書長受司法調查 鄭麗文：執政8年還甩鍋藍！

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，日前官商11人被起訴，國民黨中央黨部基隆守護小組發言人鄭麗文今開記者會表示，行賄案在林右昌任內爆發，他的二名官員長期勾結廠商，林當8年的市長，還甩鍋給國民黨前市長張通榮，要求林右昌辭秘書長，接受司法調查。

鄭麗文說，民進黨執政遇甩鍋一點都不稀奇，林右昌在基隆都當了8年的市長，行賄案還扯國民黨前市長張通榮，如果賀姓技正是前市長的親信，那為何前市長時沒有出事，卻在林右昌任內爆發弊案，行賄案的人事物清清楚楚，林右昌是不是慌了、怕了，才亂咬一通。

鄭麗文呼籲林右昌辭去民進黨秘書長，坦然面對司法調查，大日廠商被檢調搜索、起訴，林右昌任內的官員長期勾結廠商收賄，她向賴清德總統喊話，如果查弊沒有分顏色，此刻就是最好考驗的時刻，讓林右昌接受調查，如今柯文哲都查了，檢調今天搜索柯宅，現在剩林右昌。但林右昌在民進黨秘書長的位置，有誰敢查？

鄭麗文表示，柯文哲可能被約談，台北市政府出問題，柯要面對司法的調查，台北市上辦到市長，她要請教賴清德，上任後不是說不分顏色親疏，打擊黑金、貪瀆嗎，鄭文燦可以被押、柯文哲可以被查，檢調會不會投鼠忌器怕林右昌背後的大老闆賴清德嗎，不辭黨職誰敢辦林右昌。

鄭麗文要求罷樑團體應該公開謝罪、道歉，因為罷免已無正當性，製造對立、社會恐慌，居心何在？要求對所有基隆市民謝罪道歉。