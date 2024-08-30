張文貞被提名司法院長...主張國會改革違憲 曾任同婚、通姦除罪鑑定人

總統府今公布司法院正副院長、大法官提名人選，台灣大學法律學院特聘教授張文貞被提名為司法院長，她曾是同婚、通姦除罪化釋憲的鑑定人，更是憲法法庭近期言詞辯論的國會改革法案的鑑定人，主張法案違憲。

張文貞為美國耶魯大學法學博士，專長為憲法、國際人權法、行政法、環境法、法律與社會分析，她曾任交通大學科技法律學院專任教授兼院長、台灣大學法律學院專任教授；張文貞也曾是前總統蔡英文聘請的總統府人權諮詢委員會委員。

張文貞2015年榮獲科技部傑出研究獎，2012年獲中央研究院年輕學者研究著作獎，2010年獲頒行政院國家科學委員會吳大猷先生紀念獎，2007年獲得國立台灣大學優良教師。

張文貞曾擔任同婚釋憲案的鑑定人，她認為同志長期處於結構性的弱勢，他們的婚姻自由、婚姻權不應該因為多數人的宗教立場、歧視或偏見而受到剝奪或限制。

張文貞也是通姦除罪化釋憲案的鑑定人，她認為婚姻權和婚姻自由，在釋字第748號（同婚案）作成後，已成為憲法上所保障的重要的基本權，但刑法通姦罪嚴重侵害個人私密、親密領域及隱私權。她並認為，但書規定實質上造成對女性相姦人的歧視，違背憲法平等保障。

張文貞在國會改革法案釋憲言詞辯論中，主張修法條文違憲，她認為調查權是立法院固有的憲法職權，修法容許「委員會」得決議設調查專案小組，逾越調查界限，也欠缺程序保障，無法充分保障受調查對象的憲法權利。

張文貞也認為，國會改革法案規定對於相關人員出席作證欲找律師到場，須經會議主席同意，此部分也欠缺程序保障；另外，對於違反調查義務者，不應由立法院裁處罰鍰，而應把違反調查義務者移送法院。