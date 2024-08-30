傳索羅門打壓台灣 美：持續挺台有意義參與國際組織

太平洋島國論壇前夕，傳出索羅門替北京出手，打壓台灣明年的與會權。美國國務院表示，將繼續支持台灣有意義參與國際組織；論壇舉行期間，與會的副國務卿康貝爾除了見索羅門等島國領袖外，也見中國特使。

北京積極佈局台灣外交重鎮南太平洋，連續使邦交國轉向，近期除了帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps,Jr.）指控中國把觀光當武器，試圖施壓帛琉與台灣斷交，台灣前邦交國索羅門也傳出意圖打壓台灣夥伴地位。

第53屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）領袖峰會26日在東加王國揭幕前夕，澳洲媒體報導，索羅門正代表北京來阻止台灣參加明年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇。

對於是否將協助台灣「固樁」，美國國務院發言人27日以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，台灣是有能力、積極參與、民主且負責任的國際社會成員。

「我們都能從台灣的專業知識受益，以因應全球當前一些最棘手的挑戰，我們將繼續支持台灣有意義地參與國際組織」。

太平洋島國論壇暗湧不斷，值得注意的是，美國去年由美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（LindaThomas-Greenfield）與會，今年則是由主導美國印太政策的副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）率團。他此行見了帛琉總統、索羅門總理及中國特使等。

美國國務院下午發布新聞稿指出，康貝爾率團與會期間，與加拿大、德國、日本、南韓及英國等「藍色太平洋夥伴」成員參與PIF對話夥伴圓桌會議時，重申美國致力與太平洋鄰國合作，讓太平洋地區保持開放、安全及繁榮。

白宮2022年宣布成立「藍色太平洋夥伴」（Partnersin the Blue Pacific），以促進與太平洋島國的經濟和外交關係。康貝爾當時點名中國，強調隨著美國加強參與太平洋事務，在這個具重要戰略意義的地區與北京抗衡，未來會有更多美國高階官員訪問太平洋島國。

根據今天的新聞稿，康貝爾與會期間與太平洋島國領袖會晤，包括紐西蘭總理盧克森（ChristopherLuxon）、惠恕仁、澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）、索羅門總理馬內列（Jeremiah Manele）、馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）及密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina）。

他也會見日本特使高村正大及中國特使錢波等。

新聞稿並未提到康貝爾與特使對話內容，只說「副國務卿康貝爾與領袖們討論共同的優先事項及合作領域。他們重申共同信念，也就是強化美國與太平洋島國間的夥伴關係，對太平洋地區的和平、安全、人權、民主及穩定至關重要」。