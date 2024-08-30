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賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）競選時的總部主委姚立明（右），獲提名出任司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人選，此外賴總統也提名國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，至於其餘5位大法官提名人分別為，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。

總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天舉行記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單。

現任大法官15人，其中105年11月1日就任的司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元的任期將在今年10月31日屆滿。總統府表示，為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉。記者周佑政／攝影
賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉。記者周佑政／攝影

司法院 大法官 姚立明 總統府

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