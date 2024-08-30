賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人選，此外賴總統也提名國會觀察文教基金會董事長姚立明擔任司法院副院長，至於其餘5位大法官提名人分別為，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳財運、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。

總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天舉行記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單。