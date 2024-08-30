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陸委會稱夏立言呼應中共主張 國民黨：符合中華民國憲法精神

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對陸委會稱國民黨副主席夏立言對九二共識的相關發言，是「偏離事實、呼應中共主張」等說法，國民黨今日表示，夏立言的敘事符合中華民國憲法及其增修條文的精神。圖／聯合報系資料照片
針對陸委會稱國民黨副主席夏立言對九二共識的相關發言，是「偏離事實、呼應中共主張」等說法，國民黨今日表示，夏立言的敘事符合中華民國憲法及其增修條文的精神。圖／聯合報系資料照片

針對陸委會國民黨副主席夏立言九二共識的相關發言，是「偏離事實、呼應中共主張」等說法，國民黨今日表示，夏立言的敘事，不但遵照歷史事實，而且符合中華民國憲法及其增修條文的精神，陸委會的說法，不僅偏離事實、更試圖顛倒是非，令人失望。

夏立言28日會晤大陸國台辦主任宋濤時表示，「九二共識是當年由我政府主動提出，被中國接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎」。陸委會昨晚發布新聞稿批評，國民黨作為台灣主要政黨之一，完全無視台灣社會對中共當局政治主張行徑充滿高度疑慮，還呼應自願作為對岸統戰平台，令人遺憾。

國民黨認為，在過去國民黨執政期間，兩岸有九二共識作為共同政治基礎的時候，台海被國際譽為和平繁榮之海。反之，現在則成為世界公認的戰爭衝突之海。相信這之間的巨大反差和因果關係，可受公評和事實檢證。

國民黨指出，陸委會本來應該是維繫兩岸溝通管道的主管機關，現卻為了配合執政黨黨意，不僅刻意刁難對岸藝人來台許可的審查，更間接造成台灣人民的言論與思想的自由，不僅直接阻礙兩岸民間交流，更是愧對台灣貴為民主自由社會所伸張的價值。

國民黨表示，陸委會新聞稿提及所謂「九二共識等於一國兩制」的說法，顯然是遵照北京的意見走，而喪失堅持以中華民國憲法為基礎的兩岸論述，陸委會刻意混淆視聽，失去一個兩岸官方主責機關該有的論述及職責。

國民黨呼籲陸委會，當前台灣廣大民意，是希望追求兩岸和平、安定、繁榮，在台灣過著自由、民主和免於恐懼的生活。政府的職責是守憲依法、降低緊張情勢，保障兩岸民間合法正當的交流權益，確保雙方可以安穩互動。而不是放任關係惡化，讓台灣暴露在衝突風險之中。

九二共識 國民黨 夏立言 陸委會

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