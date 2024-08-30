搬出新竹城隍爺為兒喊冤 柯媽相信柯文哲清白：毋湯黑白辦

民眾黨主席柯文哲被控因京華城容積率涉嫌圖利，今上午檢廉搜索他位於金山南路二段的住家，結束後將帶回偵訊。消息傳回新竹，柯媽何瑞英上午還在醫院照顧騎車摔傷的柯爸，柯媽為柯文哲喊冤，更提到自己常常到新竹都城隍廟拜城隍爺，不會做違法的事情。

柯媽面對詢問是否獲知柯文哲台北住家遭搜索，她指出不知道為什麼會被搜索，但相信柯文哲是絕對清白，她說「我自己的兒子絕對是清白的」。她還說自己常去拜天公及城隍爺「有在拜的人，絕對不會做歹代誌，也無害人的心，要我做違法的事我絕對不敢」。

北檢今指揮廉政署搜索近10個地點，其中北檢主任檢察官江貞諭、廉政署副署長林漢強更親自帶隊至柯文哲台北市住家搜索，同時檢廉也同步搜索民眾黨辦公室，預計約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲等多人到案。

柯媽向檢廉喊話「千萬不能黑白辦，黑白辦是有罪過的」，對於媒體詢問是否認為柯文哲是被冤枉，柯媽語氣堅定「當然是被冤枉的、阮也沒有做歹代誌」。