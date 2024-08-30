快訊

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賀錦麗的時尚密碼：美國總統大選的腕錶政治學

京華城都委會議一面倒反對 委員早示警「害怕到時候有問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搬出新竹城隍爺為兒喊冤 柯媽相信柯文哲清白：毋湯黑白辦

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
柯媽今天上午受訪相信兒子柯文哲清白。圖／報系資料照
柯媽今天上午受訪相信兒子柯文哲清白。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲被控因京華城容積率涉嫌圖利，今上午檢廉搜索他位於金山南路二段的住家，結束後將帶回偵訊。消息傳回新竹，柯媽何瑞英上午還在醫院照顧騎車摔傷的柯爸，柯媽為柯文哲喊冤，更提到自己常常到新竹都城隍廟拜城隍爺，不會做違法的事情。

柯媽面對詢問是否獲知柯文哲台北住家遭搜索，她指出不知道為什麼會被搜索，但相信柯文哲是絕對清白，她說「我自己的兒子絕對是清白的」。她還說自己常去拜天公及城隍爺「有在拜的人，絕對不會做歹代誌，也無害人的心，要我做違法的事我絕對不敢」。

北檢今指揮廉政署搜索近10個地點，其中北檢主任檢察官江貞諭、廉政署副署長林漢強更親自帶隊至柯文哲台北市住家搜索，同時檢廉也同步搜索民眾黨辦公室，預計約談柯文哲、台北市前副市長彭振聲等多人到案。

柯媽向檢廉喊話「千萬不能黑白辦，黑白辦是有罪過的」，對於媒體詢問是否認為柯文哲是被冤枉，柯媽語氣堅定「當然是被冤枉的、阮也沒有做歹代誌」。

廉政署 新竹 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲被搜索「民眾黨像無頭蒼蠅」 知情人士曝黨內分兩派

柯文哲住處遭搜 鍾小平籲蔣萬安：京華城工地停工

柯文哲遭搜索民眾黨急壞 謝立功：要先討論誰可代黨主席

早在京華城容積暴增決策期 柯文哲就與「這些人」接觸

相關新聞

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

賴清德總統上任後首批7位大法官提名今天揭曉，其中賴總統提名台大法學院特聘教授張文貞擔任司法院長，是首度提名女性司法院長人...

人物／政治變色龍 姚立明從新黨到賴清德選戰心腹

總統府公布大法官提名名單，最大亮點莫過於姚立明被提名為司法院副院長。姚立明在2024年總統大選在賴清德陣營擔任競總主委，...

遭搜索柯文哲震怒：我坦蕩蕩 執政當局說清楚

檢廉今晨搜索民眾黨主席柯文哲住家和民眾黨中央黨部，歷經四小時的搜索，柯文哲中午出面表示，「今天是台灣歷史第一次，主要在野...

大法官被提名人劉靜怡...主張黨產條例合憲 曾調柯文哲器捐摘取資料

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名名單，人選多為學者出身，而台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡為大法官被提名人之一，...

唯一司法官！王碧芳獲提名大法官 曾承審關廠工人、文林苑都更案

總統府今公布司法院正、副院長、大法官提名人選名單，其中最高行政法院審判長王碧芳為大法官提名人選之一，也是賴清德總統提名的...

影／籲林右昌辭秘書長受司法調查 鄭麗文：執政8年還甩鍋藍！

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府，日前官商11人被起訴，國民黨中央黨部基隆守護小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。