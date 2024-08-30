柯文哲住家遭搜索 陳其邁：尊重司法勿枉勿縱
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案疑雲，今天早上7點多傳出住家遭檢廉搜索，震驚各界。高雄市長陳其邁今早受訪時表示，尊重司法，也希望檢調釐清案情，毋枉毋縱。
針對高雄前金區一處第三性公關酒吧昨天大火，2名校防隊員疑遭濃煙嗆傷送醫，其中一名傷勢嚴重轉進加護病房插管治療，另名消防員肺浸潤但意識清楚，遭外界質疑氧氣瓶耗盡所致。
對此陳其邁表示，同仁救火受傷已表達慰問，就他所知其中一位傷員家屬是醫護，已辦理轉院就近照顧，市府及醫院也將一定提供最好照顧，至於勤務執行狀況，他也請消防局就個案檢視，在火場執勤的過程裡，有沒有要再加強的，包括特定場所啟動聯合稽查，努力確保公共安全。
此外，少子化浪潮，高雄一所百年老校今年小一新生數掛零，陳其邁強調，對於偏鄉學校，未來不管是減班併校，都會有一定標準作業程序，按相關規定處理，市府也希望從幼兒園到小學的小朋友，都能夠給予最好照顧保障就學權益，當然不減班裁校最好。
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