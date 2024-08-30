柯文哲住家遭搜索 陳其邁：尊重司法勿枉勿縱

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案疑雲，今天早上7點多傳出住家遭檢廉搜索，震驚各界。高雄市長陳其邁今早受訪時表示，尊重司法，也希望檢調釐清案情，毋枉毋縱。

針對高雄前金區一處第三性公關酒吧昨天大火，2名校防隊員疑遭濃煙嗆傷送醫，其中一名傷勢嚴重轉進加護病房插管治療，另名消防員肺浸潤但意識清楚，遭外界質疑氧氣瓶耗盡所致。

對此陳其邁表示，同仁救火受傷已表達慰問，就他所知其中一位傷員家屬是醫護，已辦理轉院就近照顧，市府及醫院也將一定提供最好照顧，至於勤務執行狀況，他也請消防局就個案檢視，在火場執勤的過程裡，有沒有要再加強的，包括特定場所啟動聯合稽查，努力確保公共安全。