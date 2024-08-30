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柯文哲若倒小草轉何方？ 李彥秀：投給有機會執政的政黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨昨天舉行「柯文哲總統大選 政治獻金外界疑義 一次澄清」記者會，黨主席柯文哲（中）與黨籍立委、黨內幹部全員出席，柯文哲上台對錯誤申報過程所造成的社會影響鞠躬道歉，再表示黨主席一職將會請假三個月，記者會最後率領黨籍立委、黨內幹部上台，再度鞠躬道歉。記者許正宏／攝影
民眾黨昨天舉行「柯文哲總統大選 政治獻金外界疑義 一次澄清」記者會，黨主席柯文哲（中）與黨籍立委、黨內幹部全員出席，柯文哲上台對錯誤申報過程所造成的社會影響鞠躬道歉，再表示黨主席一職將會請假三個月，記者會最後率領黨籍立委、黨內幹部上台，再度鞠躬道歉。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲為政治獻金帳目不明請假3個月待黨內調查，今天更因京華城案遭檢廉調搜索。國民黨立委李彥秀今日表示，不滿藍綠的第三力量發現民眾黨與柯文哲，和兩大黨並無太大差別，小草們可能會重新回到對政治冷漠，或是民眾黨光環消退，投給有機會執政的政黨。

李彥秀說，昨天柯文哲舉行釋疑政治獻金疑雲記者會，可用「精準打擊」形容。記者會上，柯文哲鞠躬道歉，道歉的理由是，「由於種種錯誤，造成各界紛擾，讓支持者失望，他會負起最大責任」。

李彥秀表示，柯文哲清楚知道，記者會真正需要解釋的對象是「這段時間受盡冷嘲熱諷的小草們」，小草們也需要柯文哲給清楚交代，才能繼續力挺下去。「期望值」是政治上非常有趣的現象，政治人物其實就像明星，人民的期望值讓可以讓政治人物聲望攀上高峰，但情人眼裡容不下一粒砂，一旦光環破滅，往往也會摔的很重。

李彥秀指出，政治獻金疑雲，柯文哲的確受傷很重，原來柯文哲一樣會有識人不明、用人不當、帳目不符、說法不一、交代不清的問題。柯文哲與民眾黨靠著「打藍又打綠」、「藍綠都是垃圾」起家，喚醒許多原本對政治失望或是不關心選民高度期待，特別是年輕選民。

李彥秀認為，當不滿藍綠的第三力量發現民眾黨與柯文哲其實也沒有什麼太大的差別時，游移的小草們可能會有幾個改變，一是重新回到對政治冷漠；二是民眾黨光環消退，乾脆投給有機會執政的政黨。

李彥秀強調，柯文哲與民眾黨真正的挑戰是2028，如果最後調查與司法證明柯文哲的清白，民眾黨還是有機會谷底翻身。根據台灣民意基金會最新民調，民眾黨的支持度僅下滑2.2%，來到13.8%，仍在抽樣誤差範圍內，年輕選票也沒跑走，如何守住10%的政黨支持以及第二波衝擊，是觀察民眾黨與柯文哲最重要的關鍵。

李彥秀 柯文哲 民眾黨

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