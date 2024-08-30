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指陸委會扭曲九二共識歷史 蕭旭岑：不顧兩岸安全令人不齒

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對陸委會對於「九二共識」來龍去脈的說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，陸委會在賴清德總統要求下，公然扭曲歷史，誤導國人，令人深深不齒。圖／聯合報系資料照片
針對陸委會對於「九二共識」來龍去脈的說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，陸委會在賴清德總統要求下，公然扭曲歷史，誤導國人，令人深深不齒。圖／聯合報系資料照片

針對陸委會對於「九二共識」來龍去脈的說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，陸委會在賴清德總統要求下，公然扭曲歷史，誤導國人，為了政治鬥爭批評國民黨副主席夏立言，完全不顧兩岸安全，令人深深不齒。

夏立言28日會晤大陸國台辦主任宋濤時表示，「九二共識是當年由我政府主動提出，被中國接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎」。陸委會昨晚間駁斥，夏立言此等論調，罔顧事實，竄改歷史，令國人感到不安與遺憾。

針對陸委會的說法，蕭旭岑表示，「九二共識」當年的緣由，是我方國統會的決議，大陸方面接受。在馬英九總統任內，成為兩岸共同政治基礎，簽署23項協議，並於2015年兩岸領導人馬英九、習近平在新加坡會晤當面確認，這才是歷史事實。

蕭旭岑還原歷史事實指出，1992年8月1日，國統會第8次會議通過「關於一個中國涵義」的解釋文。1992年10月28日至30日，海基海協兩會就有關「一個中國議題」在香港會談觸礁（中共海協會提五案，我方海基會原先準備8案，後亦整併為五案。但雙方所提之案均未為對方所接受）。我方海基會代表在返台前，曾口頭建議，有關一個中國的議題，「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」。

蕭旭岑續指，1992年11月3日10時30分，時任海協會副會長孫亞夫電告我方海協會秘書長陳榮傑，同意我方口頭聲明的建議。同日下午3時12分，中共新華社發布新聞表示，願意尊重並接受兩會各自以口頭聲明方式表述一個中國原則的建議，有關一個中國內容部份則另行協商。同日晚間，海基會發布新聞稿表示，有關一個中國原則，「本會經徵得主管機關之同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。」

蕭旭岑強調，這就是「九二共識」最完整的真相，不容陸委會扭曲，更不容賴政府為特定意識形態破壞兩岸關係。

蕭旭岑 陸委會 馬英九

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