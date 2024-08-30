民進黨：夏立言訪中稱九二共識能台海和平 背離民意

民進黨今天表示，國民黨副主席夏立言訪陸，會見中國大陸國台辦主任宋濤，並表示「只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定」，此言論破壞台海現狀也威脅區域和平；中共當局在灰色地帶擴張作為，責任從來不在台灣，國民黨不僅視而不見，還附和中共立場，幻想堅持九二共識就能帶來和平，完全背離台灣民意。

民進黨指出，國際社會對於台海安全的憂心，來自中國軍事威脅與威權擴張的野心，這些不安定的因子，不僅僅是針對台灣，而是整個印太區域。

民進黨指出，中國近期運用「灰色地帶衝突」等手段頻繁滋擾周邊國家。除了對台灣金門水域與台海中線的侵擾外，在南海與菲律賓公務船頻繁發生碰撞，甚至派遣軍機侵入日本領空。從台海、南海到東海，處處可見中國發動「灰色地帶衝突」製造區域情勢緊張，試圖改變現狀的霸權行為。

民進黨表示，當中共當局的行動已經引發周邊國家與國際社會高度疑慮、深感威脅之際，只有國民黨還像活在「平行宇宙」，不去譴責中國的窮兵黷武與威脅和平，反而把區域情勢升高的責任歸咎到「台灣政府沒有承認九二共識」，恐怕多數台灣人民都無法認同。

民進黨指出，中國國家主席習近平已經清楚定調九二共識就是「同屬一中，共謀統一」，還要進一步推動「一國兩制台灣方案」，完全沒有中華民國台灣存在的空間。同時，台灣主流民意有近八成反對九二共識，顯然所謂九二共識絕不是保證和平的「補藥」，反而是有害台灣國家主權和民主自由的「毒藥」。

民進黨表示，面對中國的灰色地帶衝突等作為，台灣會持續強化與國際社會的合作，加強自身實力與韌性以確保和平。民進黨呼籲國民黨，正視台灣是國際社會負責任的夥伴，世界局勢已經改變，擁抱不存在的「九二共識」，只會在國際社會鬧笑話。夏立言如果真的在乎台灣利益，不妨與中國當局討論「聯合國2758號決議文」，為台灣爭取國際參與空間。