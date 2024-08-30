藍綠白司法案件頻傳 何欣純：賴總統嫉惡如仇該查就查

民眾黨主席柯文哲住處今早因京華城案遭搜索，近期藍綠白政治人物司法案件頻傳，政壇將矛頭指向賴清德總統。民進黨立委何欣純今早受訪說，該查就是要查，本來就該這樣，以賴清德的個性嫉惡如仇，清廉是他很重要的原則，現在上台後該辦就辦，讓人民信任政府，肅貪的效果是正面的。

何欣純今早接受廣播專訪，何欣純說，柯文哲很多事情讓人不明白，現在檢調偵辦中，尊重司法，希望查清楚向國人交代；基層大家都說做對的事情，人民才會重新信任政府。

新任交通部長陳世凱下周一上任，陳也是台中議員出身，何欣純說，今早在高鐵站也與到陳世凱，有向他說恭喜，未來在立院碰到，該監督還是要監督，陳的背景看起來與交通專業沒關係，但從基層上來，對基層重大交通建設很熟悉，行政程序可上手，擔任行政院發言人很穩重，應給他一段時間。