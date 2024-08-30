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蘇利文重申管理美中關係 努力避免台海南海爆發衝突

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）廿九日在北京人民大會堂與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左）會面。（美聯社）
中國大陸國家主席習近平（右）廿九日在北京人民大會堂與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左）會面。（美聯社）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日在北京舉行記者會，總結3天來訪問中國大陸的行程，蘇利文重申管理雙邊關係的重要性，並提到台海、南海與中國大陸對俄國國防工業的支持，是美中關係的風險處和爆發點，「我們會持續在接下來數月努力這些議題。」

蘇利文在北京與王毅對話，並會見了中國大陸國家主席習近平與中共中央軍事委員會副主席張又俠，他形容，這是一次實實在在的工作訪問，雙邊對話時長14個小時；這是蘇利文首次以國安顧問身分訪陸，也是8年來再度有白宮國安顧問訪問北京，上次是歐巴馬總統的國安顧問萊斯（Susan Rice）於2016年到訪。

蘇利文表示，在與中方高層的對話中，他關切經濟安全、貿易議題，以及供應鏈的問題；「我們激烈交鋒且顯無共識，但對話仍非常有用，澄清了各方的關切，也讓我們趁機說明了我們的行動，我認為這是有價值的。」

習近平說，希望美國以積極理性的態度看待中國與中國發展，與中國一道找到兩大國正確共處之道。

有共識的是，美國總統拜登與中方領導人習近平將在數周內通話；至於是否會舉行拜習三會，蘇利文說，拜習接下來還有20國集團（G20）和亞太經濟合作會議（APEC）會議要參加，若他們出席，預期兩人會自然在場邊互動，相關安排還待確認與宣布。

外界關切拜登放棄連任，交棒副總統賀錦麗（Kamala Harris）後，對中政策是否出現調整，蘇利文表示，賀錦麗一直都是拜登外交團隊的核心成員，參與印太戰略的設計與執行；賀錦麗曾與習近平和中國大陸國務院總理李強互動，中方領導階層也認識她。

蘇利文說，賀錦麗的對中政策立場與拜登有一致的地方，她支持負責任管理美中競爭使其不致演變為衝突，也支持維持高層溝通管道暢通，以負責任管理雙邊關係。

蘇利文表示，正由於美選和政權交接敏感備至，因此他到訪北京，這是負責任管理雙邊關係的表現；蘇利文說，沒跟中方高層討論美選，但和過去一樣，提醒中方不要干預美國總統選舉。

蘇利文在記者會數度提到台海與南海的風險，他說，在每次的會面中均強調維持台海和平穩定的重要性，並關切中菲在南海的摩擦。

蘇利文說，美國支持中國大陸直接與菲律賓對話，以緩和局勢緊張，並明確表示，美菲共同防禦條約適用在南海等其他水域作業的機艦，不過蘇利文也說，美中並未在南海議題上達成共識。

問到對台軍售影響美中關係，蘇利文重申，美國會持續執行基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，一中政策幾十年來有助維持台海的和平與穩定，這點沒有改變，也會持續下去。

南海 美國

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