【即時短評】貪官起訴罷免失正當性 林右昌甩鍋戰開跑

引發基隆市長謝國樑罷免案的東岸商場爭議，商場前營運廠商大日公司涉行賄市府官商11人被起訴，這弊案證明謝不續約有理有據，不僅讓罷免失正當性，昨藍綠再燒互轟卸責，林右昌甩鍋戰開跑，他難道忘了執政八年不需負監督之責？被起訴貪官到底是誰的心腹，出事了大家忙推，一場「官場現形記」真實上演，也讓民眾看傻眼。

謝國樑罷免案被視為明年立委大罷免潮前哨戰，國民黨傾全黨之力搶救，前市長林右昌現為民進黨秘書長，在罷免案過程一直被質疑介入，尤其東岸商場經營權轉移爭議，利益也牽扯不清。

藍綠昨天互開記者會爭執的焦點，在於罷免案的正當性，以及被起訴兩名貪官是誰的人，雙方各說各話，也把爭議點模糊。

其實，根據市府資深員工透露，前交旅處賀姓技正確為國民黨前市長張通榮時期就開始任用，一直延續到林右昌時期，是久任多年的資深技正，仍掌握要職。但林執政了八年，仍然委以重任，如今出事，收受高額賄款，市長才猛然驚覺他能「一手遮天」？

林右昌也許識人不明，但市府難道沒有政風單位、稽核制度，綠議員齊護航林右昌，指賀是張通榮心腹，不是林的人。但這種話只是甩鍋，只能說以林右昌的精明，卻任由下屬玩弄於股掌，傳言紛紛，市府機制全失靈，尤其東岸商場有多少利益，林右昌是放任，還是沒有監督的能力，必須說明楚，推給個人貪瀆行為，外界很難信服。

再談陳姓臨時人員，經查更是林右昌上任才聘用，前市府說法是當初考量他有停車場管理經驗，但熟悉市府人事的一名官員說，每個約聘雇人員都有背景，多數輕易動不得，沒有人脈不可能兩任市長都讓他負責重要工作。

林右昌子弟兵昨天紛紛護主，但所言荒腔走板。前發言人游本明提及賀是張通榮心腹，與林右昌沒有任何關係，而大日於東岸商場作假帳，證明國民黨指稱林右昌圖利大日公司，完全是子虛烏有，政治抹黑。這說法「竹篙鬥菜刀」，只能讓人質疑林右昌想卸責，還是怠惰。

而綠議員要幫林右昌澄清，說法又讓人噴飯，鄭文婷說，2022年8月檢調搜索市政府，那時林右昌還在任，「林右昌如果要包庇這些人，怎麼可能讓檢調發動搜索呢？」

難道林右昌能左右或阻止搜索嗎？這說法欲蓋彌彰，林右昌從未完成增建商場過戶，到大日爆發行賄弊案，都難逃監督失職責任，罷免案過程中，又不斷添材加火，綠藉罷免奪回執政權，及為大罷免立委鋪路，政治企圖昭然若揭，罷免的正當性已失焦。