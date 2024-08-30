應曉薇為京華城容積率...辱罵都委會公務員 柯文哲透過秘書傳LINE質問

京華城案持續延燒，台北市議員應曉薇涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率，台北地方法院昨裁定應曉薇羈押禁見，成為本案首位遭收押的被告。

檢廉認為地方制度法規定，議員職權不包括帶同陳情人到台北市都市計畫委員會辱罵公務員。據悉，應曉薇曾帶沈慶京參與都委會會議，沈慶京仗著應曉薇的議員權勢，當場辱罵公務員。

據指出，都委會開會後，應曉薇知悉都委會人員對京華城容積率有不同意見，便叫對方到議員辦公室質問「為什麼你不支持京華城案？」另外，應曉薇得知專案小組會議中，都委會人員仍持對京華城不同意見，事後去找時任市長柯文哲，柯文哲再透過秘書傳LINE訊息，要求都委會人員說明反對的理由。

檢廉認為，應曉薇「疲勞轟炸」施壓公務員，不給公務員自主決定權，害都委會幕僚不敢直白表達、撰寫意見，必須得迂迴呈現，甚至連吳順民身為應曉薇的助理，開協調會也向都委會施壓，並責罵有不同意見的都發局承辦人。

據了解，應曉薇否認犯罪，供稱她絕對不可能辱罵、責罵任何人，這不是她在議會的問政風格，且她和都委會人員也不熟，她可能和對方意見不同，但她不可能辱罵，這是她不可能做的事情。

應曉薇指自己是把公務員當老師的人，若她有把公務員找來辦公室，也只是謙卑地了解對方意見不同的原因，她也否認為京華城案找過柯文哲，她稱自己從不會為了單一案件找市長，檢方指控她召開多次便當會、協調會，但她從來沒有為京華城案浪費如此多局處資源。