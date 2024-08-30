大日涉賄起訴 藍：罷樑理由已不成立

基隆地檢署日前偵結基隆東岸商場大日公司行賄市府官員案，起訴前市長林右昌任內的交旅處賀姓前技正、陳姓僱員等人。國民黨昨表示，證明罷免團體「罷樑」理由完全不成立，如果繼續罷免行動，是「假罷免之名，行護航大日之實」。林右昌前市府發言人游本明則說，被起訴的前交旅處賀姓技正，是國民黨籍前市長張通榮任用的心腹。

大日公司涉及行賄林右昌市府官員，其中交旅處陳姓臨時人員涉及收賄逾百萬，外界質疑為何能神通廣大？基隆市府指出，陳姓臨時人員已解聘，經查是林右昌上任才聘用；林右昌前市府幕僚表示，當初考量他有停車場管理經驗才聘用。但熟悉市府人事的官員說，每個約聘雇人員都有背景，多數輕易動不得，沒有人脈不可能讓他負責重要工作。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，基隆東岸商場引發的爭議，成為罷免團體拆樑的導火線，現在這個星火已經完全被司法所澆滅，不但在產權爭議上，基隆市府已經拿下四連勝，更因大日公司涉嫌行賄林右昌時代的旅處陳姓臨時人員，以及營收作假帳，基隆地檢起訴官商十一人。

國民黨立委王鴻薇指出，謝國樑市府無論是在行政訴訟上或刑責訴訟上，都完全站得住腳，罷樑行動開始的理由完全不成立，「這不是惡罷，什麼叫惡罷？」

游本明表示，基隆地方上都知道，大日案被起訴的賀姓前技正，是張通榮所任用，謝市府及國民黨，不要為了搶救被罷免，不擇手段一再惡意甩鍋抹黑。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，林右昌市府任內貪腐問題嚴重是法院認證，官員洩漏標規給大日，使大日以不正當方式獲利也是法院認證；切割賀姓技正，令人歎為觀止。