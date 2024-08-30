觀察站／考試院權宜措施…雙標綠 邊罵毀憲邊違憲

立法院多數三讀通過的國會改革法案，遭民進黨政府批評違憲、「毀憲亂政」，但考試院卻在新一屆考委未出爐的情況下，通過有違憲之虞的權宜措施；只能說，在民進黨執政下，早已棄憲政規範不顧，再次演繹何謂「綠色雙標」。

考試院將自九月一日起進入看守狀態，考試院會昨決議，考選部長、銓敘部長和保訓會主委等三首長仍得召開院會，處理緊急必要事項。考試院宣稱，啟動權宜措施是不得已，擔憂考生權益受損。

不過考試院的說法，是忽略最根本的事實，三機關首長是否可以作為院會主體？根據現行考試院會議規則第四條，以院長為會議主席；院長因故無法出席，由副院長任會議主席；正副院長皆不在時，則由出席人員中公推考試委員一人為主席。當中沒有規定考選部長、銓敘部長和保訓會主委也可為會議主席。

換句話說，考試委員才是考試院會主體。考試院為憲政獨立機關，考試委員也須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。考選部長、銓敘部長、保訓會主委均為總統直接任命，未經立法院同意，即最高民意機關的肯認，於政治上的獨立性也將受質疑。

民進黨向來知法玩法，對己不利，動輒批評在野「毀憲亂政」，國會改革就是顯例，即使經過立法院多數通過的改革法案，民進黨看不慣就反對到底。對己有利，則以「維護憲政運作」為由，合理化雙標作為。考試院的權宜措施，美其名為考生權益著想，實際上充滿政治算計，目的只是要逼立法院盡快通過考委人事同意權。