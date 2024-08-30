考試院3首長可開院會 挨批違憲

第十三屆考試院任期本月底屆滿，但第十四屆考試委員人事案仍在立法院卡關中。考試院會昨天決議啟動權宜措施，增訂看守期間考選部長、銓敘部長和保訓會主委等三首長仍得召開院會，處理「緊急必要事項」。國民黨立委翁曉玲及憲政學者都質疑，考試委員組成的院會才是考試院最高權力機構，考試院此舉有違憲之虞。

考試院會昨通過修正案，增訂院會於正、副院長及考試委員同時出缺時的運作方式與權責範圍，可由所屬考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會三部會首長召集會議，限縮於僅能處理緊急必要事項，且相關決議須於第十四屆就任時予以追認。

翁曉玲表示，只要三位下級機關的部會首長即可召開考試院院會，議決重要考試業務事項。考試院會由十四人驟降到三人開會，當中沒有半個考試委員在內，會議合法合憲？按考試院的邏輯，立法院何必再審查考委人事案，反正有這三個機關首長坐鎮，考試院就可運作如常，不需要再新聘九位考委。

曾任保訓會委員的民主文教基金會董事長桂宏誠表示，考試院的權宜措施違憲，依憲法考試委員組成的院會才是考試院最高權力機構，實務上，考委也有權監督各部會。考委獨立行使職權，辦理國家考試而言，他們最適合，且實務上就是以他們擔任典試委員長為原則。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，考試院此舉有違憲之虞，考試院組成本來就是以考試委員為主，考選部長、銓敘部長跟保訓會主委在院會中的角色本就有爭議，是出席人員，非院會主體；即便考試院決議有追認，仍有適法性爭議。他認為，考試院的政治用意是，要促使立法院盡快行使同意權。

面對外界批評，考試院秘書長劉建忻說，採取權宜作法是迫於無奈，且考試院才是受害者，要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。