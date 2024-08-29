轟考試院非受害者 翁曉玲：得了便宜還賣乖

第13屆考試院任期將屆，但第14屆已確定無法如期就職，考試院將自9月1日進入看守狀態。考試院會今日決議，啟動權宜措施，秘書長劉建忻說這是迫於無奈，且考試院是受害者。國民黨立委翁曉玲今晚在臉書發文，表示這種說法是得了便宜還賣乖。

考試院今日舉行本屆最後一次院會，通過「考試院會議規則」修正案，新增看守期間考選部長、銓敘部長和保訓會主委3首長仍得召開院會，處理「緊急必要事項」；院會同時訂定「考試院公文蓋用印信及簽署注意事項」，看守期間公文書簽署得以機關全銜代替院長署名。且相關決議須經第14屆考試院追認。

劉建忻今日說，採取權宜做法是迫於無奈，且考試院才是受害者，要保障憲法所保障的國民權益，不要受到政治僵局影響。

翁曉玲今晚表示，劉建忻這般說法，分明是得了便宜還賣乖，考選部、銓敘部、保訓會等三個部會首長才是既得利益、受惠者，他們沒資格當考試委員，卻想利用考試委員出缺時，統攬考試權，充當考試委員乾過癮。

翁曉玲說，考試委員人事案無法審查，不是立法院的問題，而是賴政府杯葛「立法院職權行使法」修法、提起釋憲，造成法案凍結，以致無「法」進行人事案審查。若說新屆考試委員難產會影響考生考試權利，這也是賴政府造成的，不要賴到立法院頭上。

翁曉玲指出，考試院明明還有其他可行的措施， 可以解決短暫時期的不便， 例如可比照過去監察委員出缺時的作法，亦即在新任考試委員未到任前，授權所屬機關處室依其業務職掌辦理國家考試等例行或緊急業務，並於新任考試委員就任後之院會予以追認，可是它偏偏採取一個明顯逾越母法，違憲、違法濫權的處理方式，自行修改會議規則，讓根本不具民意基礎和代表性的下級機關首長主導考試院院會。此等違反程序規定組成的會議所作的每一項決定均是違法，考生大可質疑其作成決定的合法性與公正性。

翁曉玲提到，考試院日前已安排好明年3月前的國考試務了，根本不會影響考生權益，就算是有什麼臨時狀況發生，承辦機關亦可先依權責處理， 哪需要搞一個違法會議來處理。