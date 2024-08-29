市地重劃喊卡盧秀燕向中央喊話 國發會2點澄清

行政院今公布交通部長由行政院發言人陳世凱接任，由於陳世凱非交通專業，引起輿論譁然。國民黨立委王鴻薇整理直轄市交通局長的學經歷和陳世凱對比，直指六都交通局長是專業掛帥，陳世凱看不到人家的車尾燈。

2024-08-29 20:28