市地重劃喊卡盧秀燕向中央喊話 國發會2點澄清
台中市政府規劃已久的大里聯合行政中心，近期傳出喊卡，台中市長盧秀燕直指問題出在國發會。國發會今天發布新聞稿提出2點澄清，指出報載國發會要求市地重劃必須納入5%社宅用地的政策一事，應屬誤解。
台中市大里聯合行政中心位於15期市地重劃區，日前傳出不蓋了。盧秀燕指出，國發會要求市地重劃必須納入5%社宅用地的政策，已造成地方沉重壓力。
國發會今天發布新聞稿，澄清此事屬於誤解，提出2點說明，第一，此事源自內政部113年6月20日函報行政院「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」一案，方案主要重點為未來地方政府規劃整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3%至5%供社宅整體規劃利用。
第二，國發會奉行政院113年6月21日交議該方案後，於113年6月24日函請財政部、法務部、行政院主計總處、公共工程委員會及6個直轄市政府等機關表示意見，並於113年8月5日將各機關意見函請內政部研析回復中。
國發會重申，從未要求台中市政府辦理市地重劃，須納入5%社宅用地。
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