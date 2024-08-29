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司法院正副院長及大法官提名 蕭美琴30日公布人選

中央社／ 台北29日電
副總統蕭美琴。圖／中央社
副總統蕭美琴。圖／中央社

總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴明天將開記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，咨請立法院同意後任命。

總統府今晚表示，明天上午11時將召開「113 年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，由總統府發言人郭雅慧引言，蕭副總統致詞並逐一介紹被提名人，回答媒體提問，最後，蕭副總統與所有大法官被提名人合影。

總統府表示，現任大法官15人，其中105年11月1日就任的司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元的任期將在今年10月31日屆滿。為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。

總統賴清德7月15日已核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，請蕭副總統擔任召集人。

司法院 大法官 總統府發言人 蕭美琴 賴清德

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