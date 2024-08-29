主持將官晉任授階 賴總統：團結國軍共同守護國家安全

賴清德總統今天主持「中華民國113年9月份將官晉任授階典禮」，宣布陸軍少將連志威晉任陸軍中將，陸軍上校李志豪、方深滽、陳朝陽等3人晉任陸軍少將，晉任官階從民國113年9月1日生效。賴總統期勉將官，在崗位上精益求精，以積極務實、寬厚開放的態度帶領部屬，團結國軍力量，成為國家安全最堅實的屏障。未來繼續一起努力，打造現代化軍隊，共同守護國家安全。

賴總統致詞時表示，他要向各位榮升的將軍，表達最誠摯的祝賀與嘉勉。「這是屬於各位的榮耀時刻，也是我們國軍整體實力的再強化。因此，我要以三軍統帥的身分，為各位掛階，表達我對國軍將官的重視和期許」。

賴總統說，今年恢復一年期義務役，透過加強訓練內容，希望提升全民國防的韌性。他要感謝連志威將軍，在這個過程中的努力；也相信投身新制訓練的役男，經過一年完整的多元訓練，配合完善的後勤資源，可以達到實際提升台灣自我防衛能力的目標。

賴總統也要恭喜李志豪、方深滽、陳朝陽三位將軍，晉任少將。賴總統說，「各位在查緝毒品走私、取締越界、巡航追查等工作，都有傑出的表現。感謝各位，帶領國軍及海巡同仁，完成一項又一項艱鉅的任務，守護我們海域的安全」。

賴總統表示，他也要感謝現場的家屬，因為家屬的支持和付出，才能讓將官們，全心全力投入保家衛國的工作。