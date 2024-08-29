消基會指進口美豬在市面上幾乎神隱 食藥署曝最新現況

消基會公布，根據食藥署豬肉儀表板公布今年至7月26日，自美國進口的豬肉及豬其他可食部位共計5213.46公噸，但6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，僅找到2件。衛福部食藥署表示，110年至113年7月，完成查核豬肉原料原產地標示共26萬2969件次，查獲97件標示不符規定，均已依食安法裁處，裁處金額共計321.6萬元整，而今年稽查美豬原料原產地標示未有產品違規。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，110年至113年7月國產及輸入總淨重共計340.7萬公噸，其中美國輸入占全部2.8萬公噸，比率約0.8%；輸入生鮮冷藏冷凍豬肉及其可食部位均符合衛生標準。

為督促食品業者落實標示規定，鄭維智說，110年起與地方政府衛生局合作執行豬肉原料原產地標示稽查計畫，全面查核後市場相關食品標示適法性，110年至113年7月已完成查核豬肉原料原產地標示共計26萬2,969件次，查獲97件標示不符規定，均已依法裁處，裁處金額計321.6萬元整；經統計，26萬餘件次中，標示美國豬肉者為2461件次，占比為0.9 %。

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德說，儀表板基本上有點失真，代表豬肉相關食品去處不太清楚，進口量跟實際接觸到的落差太大會有點尷尬，呼籲政府部門應要追清楚相關流向，畢竟從原料變成加工食品，就很難找到去處。

食安法應要進一步規範，麥富德指出，基本上要做到雙軌規範，從貿易商進行源頭管控，類似食物雲架構才能溯源，知道原料進口後被賣給哪些業者，此外需靠業者自律正確標示產地。