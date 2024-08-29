陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設
行政院長卓榮泰今日宣布新任交通部長人選為行政院發言人陳世凱，由於陳沒有交通專業、相關學經歷或背景，引發在野黨諸多批評。國民黨立委黃健豪直言，陳世凱接任交通部長絕非專業，但陳當過台中市議員，希望未來多多照顧台中的交通建設。
交通部前部長李孟諺因婚外情下台後，由政務次長陳彥伯代理部長，卓榮泰今天親自宣布陳世凱接任交通部長。卓榮泰表示，過去陳世凱在台中市議會服務多年，對地方交通事務相當熟悉跟了解，本身除了所學是政治專長外，又有企業管理的學習過程，相信陳世凱有足夠能力及充分準備，能因應交通部的繁雜業務。
曾和陳世凱在台中市議會當過同事的黃健豪表示，陳世凱能夠當交通部長，表示其深受賴清德總統的信任，但交通部是一個很重要的部會，作為陳世凱以前的同事，他希望陳世凱能多多聽取專業的意見，因為陳世凱絕對不是因專業才被看上的。
黃健豪提到，陳世凱以前也當過台中市議員，而台中的重大交通建設落後其他城市很多，他希望陳世凱上任交通部長之後，要多多照顧台中的交通建設。
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