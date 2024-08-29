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對比六都交通局長學經歷 王鴻薇：陳世凱看不到車尾燈

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午親自宣布由行政院發言人陳世凱（右）接任交通部長。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午親自宣布由行政院發言人陳世凱（右）接任交通部長。記者蘇健忠／攝影

行政院今公布交通部長由行政院發言人陳世凱接任，由於陳世凱非交通專業，引起輿論譁然。國民黨立委王鴻薇整理直轄市交通局長的學經歷和陳世凱對比，直指六都交通局長是專業掛帥，陳世凱看不到人家的車尾燈。

王鴻薇表示，陳世凱完全沒有交通背景，更無行政經驗，草率擔任我國交通首長，簡直是交通界的大災難，也讓人質疑賴清德總統難道真的沒人了嗎？

「不分黨派縣市都不敢漠視交通首長的專業。」王鴻薇指出，高雄交通局長張淑娟是成功大學交通碩士畢業，一路從基層做起；台北市交通局長謝銘鴻，台大交通碩士畢業，過去在台北市交通單位任職，後來也到交通部擔任道安與公共關係主任等職位；桃園市交通局長張新福，也是交通大學碩士，同樣基層經驗豐富，這三人都是實務經驗豐富，難道會比輸陳世凱？

王鴻薇說，如果賴清德看不起基層幹起實務經驗的人選，那以賴清德自己出身的台南，台南現任交通局長王銘德過去歷任過交通部公路總局，從大學到博士，一路從成功大學到交通大學都是本科系畢業；另外一位也是很優秀的台中市交通局長葉昭甫，過去也曾歷任交通部公路總局專案經理，學術上更是遠赴巴黎在第十二大學攻讀碩士，之後還完成經濟、管理與區域研究博士，陳世凱學經歷在這些局長面前，簡直就是笑話。

王鴻薇感嘆，她的舉例是完全不分黨派，也更凸顯陳世凱當交通部長的荒謬，大家都知道，陳世凱唯一的出任理由就是「聽話」，在賴清德執政下，忽視人才作賤專業，這樣的人領導國家，想的都是聽命行事和分贓，國家怎麼可能有未來？

交通部長 王鴻薇 陳世凱

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