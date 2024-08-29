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建構食安體系 卓榮泰：114年預算達109.8億

中央社／ 台北29日電
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影

為持續積極建構食品安全體系，行政院卓榮泰今天表示，政府挹注食品安全相關經費逐年增加，明年度整體食安預算編列達新台幣109.8億元。

行政院晚間透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院食品安全會報113年第2次會議」時表示，五打七安是政府重要政策，其中「食安」更與民生休戚相關，因此總統賴清德上任後，政府積極推動「五環2.0食安政策」。

卓榮泰說，五環2.0食安政策經檢視過去執行經驗，納入新思維，持續精進完善食安管理，同時也設定未來4年的工作目標，由中央跨部會、地方跨局處共同協力合作，請食安辦督導相關部會推動落實五環2.0政策，並定期檢討、滾動修正，也將各食安委員所提建議納入重要參考。

卓榮泰也提到，為持續積極建構食品安全體系，政府挹注食品安全相關經費更逐年增加，明年度整體食安預算編列達109.8億元。

他說，今年上半年仍發生若干食安事件，顯示食品安全管理尚有亟需加強的空間，政府責無旁貸，後續將持續加強跨部會及中央地方合作，也會定期檢視食安相關政策，並滾動調整，以有效避免系統性食安危機，減少個案。

蘇丹紅事件曾在台灣引起風波，卓榮泰表示，政府應加強稽查強度，並檢討及建立食品業者對問題產品清查、通報、回收程序，強力要求食品業者負起自主管理的責任，且未來衛生機關在監督問題產品時，必須在最短的時間內下架，展現公權力的效率，保障民眾安全，請衛福部依規畫據以辦理。

卓榮泰 蘇丹紅 行政院 賴清德 食品安全 食安

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