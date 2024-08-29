亞非農村發展組織會員肯亞訪台 觀摩漁業尋求投資

農業部今天表示，國內水產養殖與漁業發展獲亞非農村發展組織（AARDO）會員國肯定，回應肯亞盼做交流，26至30日邀請其5名官員訪台了解實況，肯國官員也藉此尋求投資商機。

農業部國際事務司發布新聞指出，回應肯亞今年透過AARDO請台灣辦理高階官員訪台計畫，26到30日計有5名肯國官員訪台，走訪農業部水產試驗所、水產養殖及銷售領域產業，並拜會高雄市政府海洋局及漁會。

除觀摩國內各項農業科技的產業運用實況、政府治理漁業及漁民組織的運作模式，國際事務司說，肯亞政府近年也在境內推動建置冷藏、冷凍及小型加工設備，並協助漁民接受培訓、提供現代化捕撈設備，以支持其遠洋深海捕魚等措施，未來規劃協助漁民組織化運作、提升捕魚技術，期望此行也能尋求投資與貿易商機。

國際事務司說明，台灣自1968年加入AARDO，歷年持續與AARDO合作推動教育訓練與技術交流計畫，共同促進區域內各會員國間的農業合作及技術交流，除辦理專家來台研習計畫，也透過AARDO提供會員國部長、高階官員訪台交流。