藍營指罷樑是惡意 罷團籲謝國樑回應外界質疑

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中央社／ 基隆29日電
基隆市前後任市長林右昌（右）、謝國樑（左）。圖／聯合報系資料照片
基隆市前後任市長林右昌（右）、謝國樑（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天指出，大日公司行賄基隆市府案，發生在民進黨秘書長林右昌擔任市長任內，這次基隆市長謝國樑罷免案根本就是惡意罷免。

發起罷免謝國樑行動的公民團體「山海公民拆樑行動」回應，這起行賄案相關案情與他們向來針對東岸商場的訴求無關，要求謝國樑應該回應當時破門進入東岸商場強行接管理由，還有市府相關標案弊端。

國民黨籍立委王鴻薇今天召開記者會表示，檢調昨天已經把大日公司在基隆市的得標過程以及在基隆東岸商場、信二停車場的經營過程，以及行賄、官員收賄等所有弊案全部曝光。這次謝國樑罷免案就是「惡意罷免」，若罷樑團體繼續推動，就是「假罷免之名，行護航大日之實」。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵回應，若謝國樑市府尊崇依法行政，那為何市府在今年2月1日可在沒有法院強制執行命令的狀況下，直接破門進入東岸商場，甚至成為強盜案加害人。

她說，檢調所偵辦的案中也有提到洩漏招標內容的部分，或許謝國樑也應該調查，為何在東岸商場及基隆各地停車場多處標案的得標金額與底標完全相同，甚至有廠商在尚未得標前即可對外招募員工。以上都是「山海公民拆樑行動」訴求半年但遲遲無法得到回應，謝國樑也始終不願面對的內容。

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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